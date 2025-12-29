陸女子買LV運動鞋只穿10分鐘磨破腳　銷售人員：買主皮膚較嫩

▲上海一名女子穿LV運動鞋10分鐘便磨破腳，要求退貨被拒。（圖／翻攝每日經濟新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

上海一名徐姓女子購買LV一款運動鞋後，首次穿著僅約10分鐘即出現嚴重磨腳、破皮情況，甚至引起傷勢惡化需持續進行醫療處理，便希望可以退貨。然而，該LV門市僅同意換鞋、未接受退貨與賠償訴求，相關消費爭議引起外界關注。

《每日經濟新聞》報導，來自上海的徐女士反映，她於今年9月20日在上海市浦東新區前灘太古里LV線下門店，購買一雙售價9250元人民幣（約4.13萬元新台幣）的露跟運動鞋；9月27日首次穿著僅步行約10分鐘，便出現雙腳腳背嚴重破皮、發紅腫脹的情況。

徐姓女子表示，傷口遲遲未能癒合，10月22日因傷勢加重，前往復旦大學附屬中山醫院就醫，醫師評估需透過整形手術處理疤痕。事後她多次與門店溝通，希望退貨並獲得相應賠償，但品牌方僅同意為其更換鞋款，未接受退費要求。

徐姓女子指出，銷售人員在她購買時未提醒該鞋款若未穿襪子可能磨腳。根據她提供的錄音檔顯示，事後向門市反映時，銷售人員回應稱，磨腳原因「可能是消費者皮膚較嫩」，並未對穿著方式是否需要提醒作出明確說明。

對此，LV官網客服人員表示，該鞋款為牛皮材質，新鞋若不穿襪子確實可能出現磨腳情形，建議初期穿著時先搭配襪子進行磨合。 該客服人員也坦言，品牌並未在該鞋款或其他鞋類商品頁面中，特別標示需穿襪子的使用提醒。值得注意的是，LV官方小程序中該款鞋的宣傳圖片，模特兒也並未明顯穿著襪子。