解放軍同框中央山脈「這麼近那麼美」戰機飛行員與台灣自拍畫面曝

▲解放軍微博釋出影片。（圖／翻攝自《中國軍號》微博，下同）

記者曾羿翔／綜合報導

中共軍方官方微博帳號《中國軍號》29日晚間發布一則名為「這麼近那麼美，隨時到台北」的短片，以略帶文宣性風格配文如「你就在我的舷窗下，你就在我的艦艏前。伸手可掬起日月潭水，邁步可登上阿里山頂」，暗示解放軍軍事行動的能力。

該段影片中還出現殲‑20、殲‑16與殲‑10等戰機與俯瞰台灣本島、同框中央山脈的畫面。此外，影片中還出現「來張自拍吧！耶！」字體，而後戰機飛行員在鏡頭與台灣自拍。中共官方媒體及軍方帳號還也釋出無人機高空拍攝的畫面，可見無人機航拍台北101等地標。

▲共機俯瞰中央山脈。（圖／翻攝自《中國軍號》微博，下同）



中共解放軍東部戰區29日清晨突公布，自今日起在台灣周邊海空域展開代號為「正義使命‑2025」的大規模軍事演習，動員陸、海、空及火箭軍多兵種聯合作戰演練，強調演習涵蓋台灣海峽、台島東、西、南、北及以東等區域。官方並公告30日上午8時至下午6時將在部分指定海域與空域進行實彈射擊，期間務請相關船隻與飛行器避開。

▲解放軍釋出一段標語為「這麼近那麼美，隨時到台北」的短片。

對此，總統賴清德也在國防部臉書貼文下留言，請國人一起給海巡、國軍最大的支持與鼓勵，並強調台灣不會升高衝突、不挑起爭端，會堅定守護國家安全與民主自由的生活方式。