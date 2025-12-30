　
大陸 大陸焦點 特派現場

泡泡瑪特5折甩賣！　黃牛大受挫嘆：LABUBU部分款式跌破原價

▲先前黃牛囤貨的畫面。（圖／翻攝自微博）

▲先前黃牛囤貨的畫面。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

中國泡泡瑪特（POP MART）近日祭出五折優惠活動，讓本就退燒的黃牛市場，價格加速下滑。其中「LABUBU」近期明顯退燒後，更是快速回落，原價594元（人民幣，下同）一盒的「LABUBU坐坐派對」搪膠毛絨系列，二手均價已從1478元下滑至約632元，部分原價99元的單隻款式甚至跌破發售價，在閃購平台最低只賣到82元。

▲▼泡泡瑪特5折甩賣。（圖／翻攝自微博）

▲▼泡泡瑪特5折甩賣。（圖／翻攝自微博）

▲▼泡泡瑪特5折甩賣。（圖／翻攝自微博）

據《廣州日報》報導，這波價格下修並非單一商品的短期波動。在閒魚、千島、得物等平台，LABUBU的掛牌數量明顯增加，但實際成交價卻同步下移。線下折扣連鎖店也出現變化，過去需要搶購的盲盒，被集中擺放在顯眼位置，貼上限時特惠標籤；海外電商平台方面，曾需排隊預約的熱門款式，如今頁面多顯示「現貨供應」。

▲LABUBU二手市場下滑。（圖／翻攝自微博）

▲LABUBU二手市場下滑。（圖／翻攝自微博）

有黃牛在社群平台發文稱「暫緩收購LABUBU系列」，二手平台上普通款低於原價成交已不罕見。部分消費者也改變心態，留言直言，若多數款式回到甚至低於原價，「乾脆直接買喜歡的款式，不再糾結抽盒。」

▲LABUBU。（圖／翻攝自微博）

▲LABUBU。（圖／翻攝自微博）

資本市場同樣感受到降溫壓力，泡泡瑪特股價自8月下旬，一度觸及339.8港元高點後一路回落，截至12月中旬跌至約189港元，累計跌幅超過40%，市值蒸發逾2000億港元。

外界普遍認為，這波退潮難以歸因於單一新品或事件，更像是供給增加、投機退場後的價格回歸。當溢價不再、秒殺不再成常態，潮玩市場最先鬆動的，往往不是銷量本身，而是消費者對熱度與稀缺性的信心。

飛天茅台價格暴跌！黃牛嘆：半月虧超130萬元

飛天茅台價格暴跌！黃牛嘆：半月虧超130萬元

河南鄭州近期傳出飛天茅台行情異動，53度飛天茅台在百榮世貿商城等批發市場，一度跌破官方指導價1499元（人民幣，下同），短暫下探後雖有回升，但整體市場情緒明顯轉向謹慎。曾被視為「理財產品」的飛天茅台，如今卻讓不少囤貨商苦不堪言，有黃牛在這輪價格回調中，一批貨虧損竟超過三十萬元。

泡泡瑪特已跌41%　報告：Labubu溢價消退

泡泡瑪特已跌41%　報告：Labubu溢價消退

「攻擊鐵路人員」關3年罰30萬！立院初審通過　黃牛票最高罰50倍

「攻擊鐵路人員」關3年罰30萬！立院初審通過　黃牛票最高罰50倍

北韓高級星巴克爆紅　喝咖啡「兌換Labubu」

北韓高級星巴克爆紅　喝咖啡「兌換Labubu」

Labubu雕像估價80萬登拍賣

Labubu雕像估價80萬登拍賣

關鍵字：

泡泡瑪特LABUBU黃牛拉布布

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！
妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

