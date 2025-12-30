泡泡瑪特5折甩賣！　黃牛大受挫嘆：LABUBU部分款式跌破原價

▲先前黃牛囤貨的畫面。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

中國泡泡瑪特（POP MART）近日祭出五折優惠活動，讓本就退燒的黃牛市場，價格加速下滑。其中「LABUBU」近期明顯退燒後，更是快速回落，原價594元（人民幣，下同）一盒的「LABUBU坐坐派對」搪膠毛絨系列，二手均價已從1478元下滑至約632元，部分原價99元的單隻款式甚至跌破發售價，在閃購平台最低只賣到82元。





▲▼泡泡瑪特5折甩賣。（圖／翻攝自微博）

據《廣州日報》報導，這波價格下修並非單一商品的短期波動。在閒魚、千島、得物等平台，LABUBU的掛牌數量明顯增加，但實際成交價卻同步下移。線下折扣連鎖店也出現變化，過去需要搶購的盲盒，被集中擺放在顯眼位置，貼上限時特惠標籤；海外電商平台方面，曾需排隊預約的熱門款式，如今頁面多顯示「現貨供應」。

▲LABUBU二手市場下滑。（圖／翻攝自微博）

有黃牛在社群平台發文稱「暫緩收購LABUBU系列」，二手平台上普通款低於原價成交已不罕見。部分消費者也改變心態，留言直言，若多數款式回到甚至低於原價，「乾脆直接買喜歡的款式，不再糾結抽盒。」

▲LABUBU。（圖／翻攝自微博）

資本市場同樣感受到降溫壓力，泡泡瑪特股價自8月下旬，一度觸及339.8港元高點後一路回落，截至12月中旬跌至約189港元，累計跌幅超過40%，市值蒸發逾2000億港元。

外界普遍認為，這波退潮難以歸因於單一新品或事件，更像是供給增加、投機退場後的價格回歸。當溢價不再、秒殺不再成常態，潮玩市場最先鬆動的，往往不是銷量本身，而是消費者對熱度與稀缺性的信心。