大陸 大陸焦點 特派現場

軍演啟動後首露面！　宋濤：牢牢把握兩岸關係主導權

記者陳冠宇／北京報導

共軍圍台軍演正在進行中，大陸國台辦主任宋濤今（30）日於一場台商活動上表示，大陸牢牢把握兩岸關係的主導權、主動權，堅定不移推動兩岸關係和平發展，堅持不懈推進統一。

2025年大陸全國台協會長座談會今（30）日上午在北京的中國大飯店舉行，大陸國台辦主任宋濤、副主任潘賢掌，以及新聞局局長陳斌華、經濟局局長彭慶恩、綜合局局長王冰等陸方官員出席。

宋濤於會上致詞時，多次向台商提到「祖國大陸」一詞。他表示，過去的一年是兩岸關係砥礪前行的一年，中共中央總書記習近平在紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大會上的重要講話，「極大地激發了包括台灣同胞在內的全體中華兒女的民族精神和民族力量」。

▲▼大陸國台辦主任宋濤出席2025年大陸全國台協會長座談會。（圖／記者陳冠宇攝）

▲大陸國台辦主任宋濤。（圖／記者陳冠宇攝）

宋濤續指，大陸全國人大常委會審議通過設立台灣光復紀念日，「順應了人民的意願，體現了國家的意志，激勵兩岸同胞繼承和發揚愛國主義傳統、偉大的抗戰精神，為祖國統一民族復興共同奮鬥」。

宋濤強調，「祖國大陸牢牢把握兩岸關係的主導權主動權，堅定不移推動兩岸關係和平發展，堅持不懈推進祖國統一大業。台灣同胞來祖國大陸參訪交流更加便利，投資興業更有保障，融合發展動力更加強勁」。

宋濤還說，「兩岸一家親、共圓中國夢的理念深入人心，要和平、要發展、要交流、要合作的民意更加穩固。他說，「過去的一年也是兩岸經濟合作開拓進取的一年，祖國大陸不斷完善惠及台胞台企的政策措施，幫助大陸台資企業抵禦外部的風險挑戰，化危為機，創新發展。大陸台資經濟發展穩中有進，兩岸產業鏈供應鏈合作的態勢良好」。

▲▼大陸國台辦主任宋濤出席2025年大陸全國台協會長座談會。（圖／記者陳冠宇攝）

▲▼宋濤出席2025年大陸全國台協會長座談會。（圖／記者陳冠宇攝）

▲▼大陸國台辦主任宋濤出席2025年大陸全國台協會長座談會。（圖／記者陳冠宇攝）

兩岸關係欠佳　台企聯會長李政宏：台商很為難

兩岸關係持續緊繃，大陸台商處境尷尬。對此狀況，大陸全國台企聯會長李政宏直言，台商很為難，因為經濟要發展一定是政治要穩定，而台商都希望兩岸經濟能夠更融合地發展。

共軍秀「無人機俯瞰台北101」照　專家判定電腦合成、AI後製

影／國防部曝最新監控共軍畫面集錦　機艦全鎖定喊話「從容自若」

解放軍「俯瞰101照」生成的？他曝真實空拍照

解放軍東部戰區公佈「遠火打擊」實彈射擊影片：取得預期效果

