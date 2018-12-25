福建第3起非洲豬瘟疫情　南平市35頭豬隻發病

▲為防治非洲豬瘟，大陸多地的養豬場加強消毒措施。（圖／CFP，下同）

大陸中心／綜合報導

大陸農業農村部24日發布消息，經福建省動物疫病預防控制中心確診，南平市延平區某養殖場發生非洲豬瘟疫情，目前已存欄生豬5776頭、發病35頭、死亡11頭。這是福建第3起非洲豬瘟疫情，此前莆田城廂區、三明市尤溪縣已傳出疫情。由於台灣距離福建僅一水之隔，上述消息形同是對我方防疫工作提出新的挑戰。

農業農村部在疫情發生後，立即派遣督導組前往疫區視察。當地已按要求啟動響應機制，採取封鎖、撲殺、無害化處理、消毒等措施，針對病死和撲殺豬隻進行無害化處理，同時亦禁止所有生豬及相關產品調出、運入封鎖區。

非洲豬瘟自今年8月3日在遼寧省瀋陽爆發以來，疫情持續擴散，8月總共傳出5起疫情，分別為遼寧、河南、江蘇、浙江及安徽。吉林、黑龍江以及內蒙古在9月首傳疫情後，天津、山西、雲南、湖南及貴州也在10月出現首起案例。地理位置最接近台灣的福建莆田市則在11月8日傳出疫情。

▼出入境檢驗檢疫局發現旅客私帶野豬產品，立即採樣是否帶有非洲豬瘟病毒。

據了解，非洲豬瘟的傳播途徑包括發病豬和感染豬的排泄物、分泌物、豬肉及相關製品，以及感染的運輸車輛、飼料、人員、衣物、鞋子等，尤其受到感染豬隻的移動更會加速疫情的擴散。

台灣大學獸醫專業學院名譽教授賴秀穗認為，非洲豬瘟就像豬的愛滋病毒，萬一入侵台灣「真的會動搖國本」。為了防堵非洲豬瘟入境，台灣農委會也加強海關的稽查取締，針對在未申報的情況下攜帶肉類製品入境的旅客，依照《動物傳染病防治條例》財罰至少20萬元起跳，自18日至23日止，已經開出11張20萬元罰單。

▼非洲豬瘟小知識。（圖／翻攝自行政院農業委員會防檢局）



