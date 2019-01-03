超狂港女買新年福袋當吃到飽　提10個到角落「一一拆開」自己組

▲兩人將福袋全都攤在地上，當菜市場挑選自己喜歡的商品，十分不尊重店家。（圖／翻攝自臉書社團大九州旅遊討論區）



國際中心／綜合報導

對日本人而言，1月1日元旦就等同於台灣人的農曆春節，舉國都會大肆慶祝，而許多日本百貨公司也會趁機會推出新年福袋，讓消費者能夠以超優價格買到超值好禮，因此每年元旦也會吸引大批民眾到各家百貨公司排隊搶購，其中更不乏外國旅客。然而1日卻傳出，有兩名香港女子到福岡的百貨公司內一口氣拿了8到10個福袋，也不顧旁人與店員的阻止，就跑到一旁「拆解福袋」，挑選出自己滿意的商品在放到同一個袋子裡，整個過程都被路過民眾拍下，上傳至臉書社團。

當時正好在現場的網友2日在香港臉書旅遊社團「大久州旅遊討論區」上傳多張圖片並寫到，元旦當天正好要到福岡一間百貨公司排隊買福袋時，怎知竟然遇到兩名排在隊伍前面的香港女性，一口氣就拿了8到10個之多的福袋，私毫不顧後方排隊的顧客。雖然當時一旁的日本人都在竊竊私語，但是由於店家並未限定顧客的購買上限，因此大家也無可奈何。

沒想到這兩人拿了福袋後，並非到櫃台結帳，而是直接走到櫃位的角落，就開始把這些福袋「一一拆解」，挑出自己喜歡的商品，再全數放到一個袋子裡。一旁的顧客與店員見狀，馬上制止，並以手勢提醒不可以在結帳前打開福袋，但兩人裝作聽不懂日文，依然故我。直到一名原PO一名會日文的同行友人上前以粵語制止對方，並稱店員已經通知百貨公司保全，兩人在隨便拿了其中兩個福袋，再把剩餘福袋亂塞回原處。

貼文曝光後，許多網友痛批，「有沒有搞錯啊，我只有看過有人結帳之後在店家外交換」、「拆開應該就要用原價購買」、「請留些尊嚴給在日本的香港人」、「就是因為他這種行為，才會導致日本人都討厭香港人」等。