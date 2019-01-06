全家「蘭芳園絲襪奶茶」正夯！他嘗鮮驚喊「奶茶界紅牛」　鄉民們想敗了

▲全家新推出「香港蘭芳園絲襪奶茶。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

香港老字號名店蘭芳園，飄香60多年，狂吸各國觀光客朝聖。最近全家就推出限定款新品「香港蘭芳園絲襪奶茶」，而掀起一波買潮與討論，有網友手刀嚐鮮後po文分享心得，認為濃度夠、也有抓到精隨；不過也提醒別晚上喝，「這根本是奶茶界的紅牛XD。」

日前，全家推出69元「香港蘭芳園絲襪奶茶」，許多消費者一看到蘭芳園的名號，馬上決定買一杯來嚐嚐。一名網友在批踢踢分享心得，從外觀來看，他認為黑色底部，加上金色素描勾畫出的香港中環本店，非常有質感。

他接著表示，香港大部分奶茶都是採用斯里蘭卡的茶葉，也就是所謂的錫蘭紅茶，這種茶味道偏濃，口感很澀，「打開時茶香還蠻突出的，缺點就是有點少」，儘管無法與現泡的相比較，但這杯濃度滿夠，也可以喝到滑順感；最重要的是，有稍微還原了絲襪奶茶「尾韻非常澀」的精隨。

值得一提的是，包裝上特別標示出「易失眠者夜間不建議飲用」，而原po深夜12點多出去買，看到警語也沒在意，結果喝完除了感受到很明顯的澀感外，都凌晨3點了還是沒什麼睡意，讓他忍不住驚呼，「根本是奶茶界的紅牛阿！」鄉民們看完介紹文，也有被燒到的感覺，直呼「可惡，想試」、「我也覺得蠻有質感的」、「最近熬夜可以買來喝了XD」

另外，也有網友在爆廢公社po出心得文，直言「就是茶味比較重的奶茶，螞蟻人標準甜度普通，易失眠者不建議飲用，我會失眠但我還是喝了。」說起這間歷史悠久的茶餐廳蘭芳園，林木河先生1952年創辦後，還首創了絲襪奶茶及鴛鴦，其中以茶袋沖製、加入黑白牌全脂淡奶的絲襪奶茶，更被列入香港非物質文化遺產。