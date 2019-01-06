通緝犯躲超商廁所「死不開門」！警超強堅守　就是要等到底！

▲陳姓通緝犯為躲避員警臨拆穿身份，竟躲進超商廁所並且反鎖，沒想到員警堅守門外，通緝犯見無路可逃，只得開門就逮。（圖／台東縣警察局提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東1名陳姓通緝犯日前為躲避警察臨檢遭逮捕，竟躲進超商廁所並將門反鎖死不開門，員警堅守門外守株待兔，男子眼見無法逃避只得開門受檢，警方當場查出陳姓男子因毒品危害防制條例及兒少性交易遭法院通緝，依法移送台東地方檢察署偵辦。

台東警察分局中興派出所警員王典日前執行巡邏勤務時，於台東市新生路段，發現1名男子騎乘機車行跡詭異，與警車會車時躲躲閃閃，員警察覺有異下車欲盤查時，該男子隨即走進超商店家廁所躲藏並反鎖在內拒絕開門。

僵持了數分鐘在員警喝令下，男子見無去路只得若無其事開門走出，謊報身分證號佯裝配合盤查，當要求出示證件核對身分時，男子突然拔腿快跑企圖逃逸，員警以M-Police辨識後，當場識破男子，男子因毒品危害防制條例及兒少性交易遭法院通緝辦。



警方表示，陳嫌因毒品及兒少性剝削案遭通緝，平日四處躲藏，日前行經新生路時遇警車經過時，因通緝身分害怕遭警察發現，遂進入店家躲藏，但不敵警方好眼力，期間陳嫌還意圖掙脫及慌報身分證號，不敵優勢警力只能乖乖就範。