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全品項享半價優惠！珍煮丹調漲快趁這天怒喝一波黑糖鮮奶

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▲▼ 珍煮丹黑糖鮮奶 。（圖／取自官方粉絲團）

▲珍煮丹「黑糖鮮奶」從原本40元調漲至50元。（圖／取自官方粉絲團）

消費中心／綜合報導

由於基本工資調升與人力成本增加問題，連鎖手搖飲也跟著漲一波，包含珍煮丹、樺達奶茶、一芳台灣水果茶的飲品大多調漲5元，其中珍煮丹的熱門商品「黑糖鮮奶」更從原本40元調漲至50元、「百香雙響」45元變55元，調幅極大。不過，業者最近也將推出優惠活動。

珍煮丹日前在官網釋出2019年北部地區最新菜單，黑糖奶香系列不論中杯、大杯，全面調漲5元，其中「黑糖鮮奶」更從原本40元直接調漲至50元，漲幅最大為10元。另外，「濃純拿鐵」系列也都調漲5元，還有熱門商品百香雙響也調10元。其中宇治抹茶珍珠、宇治抹茶紅豆漲完後則要價90元。

雖然漲價幅度很大，但珍煮丹最近為歡慶10歲生日，於1/10 當天七點開始推出全品項享半價優惠活動，每人限購兩杯，但微風atré、新竹巨城門市沒有參與，且無外送服務也不能打電話預訂， 另活動不與其它行銷活動併用。

▲▼ 珍煮丹「全品項享半價」優惠 。（圖／業者提供）

另外，自1/03起，於珍煮丹全台門市單筆消費滿150元，或購買芋頭系列新品並搭配任一飲品，即可獲得「珍豬紅包」1份（2入），每店限量贈完為止。

除了珍煮丹漲價，另一家連鎖手搖飲「樺達奶茶」也貼出漲價公告指出，由於原物料持續上漲，為提供更優質的飲品，及堅持食材物料的品質，於108年元月1日起，飲品調漲5元。

至於一芳台灣水果茶漲價飲品中，茶類部分只有中杯會調漲5元，大杯價格維持不變；水果類部分則是全面調漲5元，像是一芳水果茶、金鑽鳳梨綠、埔里百香綠等都在調漲憑單中，而熱門、易缺貨的商品「純釀楊桃汁」則是直接調漲10元。

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關鍵字：珍煮丹,樺達奶茶,一芳,漲價,黑糖鮮奶

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