170cm美人妻幫母慶生遭撞重傷　酒駕男竟拖車內逼等死

▲青島一名時姓女子本來要為媽媽慶生，卻遭酒駕撞到重傷。（圖／翻攝自看看新聞）



實習記者陳妙津／綜合報導

大陸青島一名時姓人妻與丈夫相約一同為母親慶生，卻在購買慶祝用品的途中，卻被撞成重傷暈厥，不料肇事駕駛不但沒有幫忙求救，還把她拖到車內等死，甚至在被揭穿後一度想私了。由於時女被發現的時間過晚，送醫後已被發下兩度命危通知。

據《網易》報導，時女的丈夫孫姓男子表示，當時兩人說好要一起到飯店給時母慶生，孫男表示會在馬路對街等時女下班，但在等對方下班時，卻突然與時女失聯。由於妻子才剛說自己在馬路對面，孫男久久不見人影，撥了電話也無人接聽，甚至被拒接，他頓覺不對勁。幾經找尋後，孫男在一處路段發現地上撒滿糖果與火腿腸，並沿著軌跡找到一輛斜停路邊的黑色奧迪A8，車窗緊閉，不過前擋風玻璃已碎成蛛網狀。

▲▼孫姓丈夫痛心在事發路段訴說找到妻子時的情景。（圖／翻攝自看看新聞）



孫男表示，當時太著急，就直接打開車門，卻見20出頭的肇事潘姓男子將妻子緊緊按在副駕駛座。170公分的時女當時左腿骨折，並已失去意識，可見是被硬生生拖入車中，等被丈夫找到時，離車禍已過去近半小時，期間潘男完全沒有對外求救，可說是被迫等死。

雖經送醫搶救，但時女顱內出血、枕骨骨折、股骨幹骨折，重傷昏迷多日仍未恢復意識，目前完全靠維生設備與藥物維持生命徵兆，家人只盼奇蹟出現，不要讓時女1歲多的女兒沒了媽媽，也不願女兒在母親生日當天殞命。

孫男表示自己報警後，潘男妻子還一度來與他協商試圖私了，並表示願承擔肇事責任，讓他十分氣憤。肇事的潘男事後已被逮捕，並被查出是酒駕釀禍，目前已遭移送法辦。