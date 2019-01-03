廢死王者驚爆偷吃！律師黃致豪「變生理專家」約妹到MTV：幫妳催經

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廢死王者驚傳偷吃事件！曾幫殺人魔鄭捷等9名兇手辯護的已婚「人權律師」黃致豪，被爆出像一名單身女子小美（化名）約砲，且當小美表達自己月事不順時，黃還開口提出「精液可以催經」說法，試圖帶對方到MTV治療。對此，黃致豪表示，這都是子虛烏有的汙衊，將蒐證提告。

黃致豪有著美國紐約大學心理與政治雙學士、東吳大學法律碩士等學位，目前更是在台大心理學就讀博士班，他也因支持廢死，多此為殺人犯辯護，包括鄭捷、殺害女童小燈泡的王景玉、華山分屍案的陳伯謙、殺母棄屍的蔡京京、縱火燒死一家6口的翁仁賢、殺害前女友母女的黃麟凱、殺死女童的龔重安、姦殺小模的程宇以及永和分屍案孫武生等9人，他也因此獲得「人權律師」、「魔鬼代言人」等稱號，名氣大增。

▲律師黃致豪，曾為王景玉、鄭捷、龔重安等人辯護。（圖／資料照）



據《蘋果日報》報導，女子小美爆料，她2013年被黃致豪家臉書好友搭訕，隨後更加入Line及IG密聊，直到2017年對方更是開口分享性事，邀約到摩鐵碰面讓她非常驚訝。

小美透露，她因有法律問題想要諮詢，才會繼續跟約砲的黃男聊天，豈料對方開出的價錢過高，這才慢慢斷聯；直到2018年9月，黃又相約見面，兩人到了U2約會，但僅有些微的肢體接觸，後續則變本加厲地約到摩鐵、MTV等地。

▲小美指控黃致豪已婚還跟她約砲。（圖／東森新聞）



當小美以月經晚來為由拒絕時，黃致豪竟說，只要不戴套發生關係便可以催經，「精液內的化學成分與荷爾蒙會讓子宮內壁收縮」，並非常有興致地想幫忙。面對指控，黃致豪否認說，此行為已經違反刑法，也將蒐證對小美提出妨害名譽的告訴。