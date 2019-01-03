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社會 社會焦點 保障人權

34歲航空維修士遭撞爆頭亡！小貨車闖禍消失　母親崩潰痛哭

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社會中心／台中報導

遠東航空一名34歲黃姓維修技士上個月到台中出差，不料26日下班騎車途中遭小貨車撞擊，當場爆頭身亡。可惡的是，肇事駕駛逃逸無蹤，至今都還找不到人。死者母親每天則以淚洗面，只能上網發文求助，希望網友可以提供關鍵畫面。

清水警分局交通分隊長曾明欽表示，黃姓死者12月26日下午2點44分騎經清水區中華北、護岸路口，遇到同向一輛大車要右轉護岸路，雙方發生擦撞。第一時間，肇事貨車逃逸無蹤，黃男則被送往大甲光田醫院急救，但因頭部嚴重受創，最終傷重不治。

▲▼34歲航空維修士遭撞爆頭亡！小貨車闖禍消失　母親崩潰痛哭。（圖／東森新聞）

▲加油站監視器拍下黃姓維修士騎車經過，沒想到卻成為他最後身影。（圖／東森新聞）

目擊車禍的鐵工老闆娘指出，「工人是說他有看到一台貨車，後面車尾是藍色的，然後上面是載鐵，（車禍發生時）有聽到聲音」，但沒看清楚車牌。目擊證人邱男也說，當時他在對面加油站屋頂工作，看到一輛大型車與機車發生碰撞後逃逸，只有騎士和機車留在現場。

如今事發第八天，依舊沒找到肇事駕駛，讓死者母親老淚縱橫，只能在臉書發文求助，「大兒子意外身亡，做娘親情何以堪，這幾天是以淚洗臉，無法入眠也吃不下...」，希望大眾可以提供案發時的行車紀錄器。

▲▼34歲航空維修士遭撞爆頭亡！小貨車闖禍消失　母親崩潰痛哭。（圖／東森新聞）

▲死者母親難過痛哭，希望大眾能協助提供案發畫面。（圖／東森新聞）

家屬表示，他們一家住在新北土城，黃姓死者擔任航空維修部技士，這次到台中出差6天，沒想到才第二天就出意外。

死者前同事聞訊不忍，同樣在臉書發文：「他是個樂觀、熱情的人，對維修飛機的專業又保有熱忱；意外讓大家錯愕也不捨，如有任何證據或行車紀錄器，請麻煩提供給家屬。」

警方指出，後續已有掌握到2台疑似肇逃的大型車，但2人都否認肇事，目前已採集相關跡證送刑事局鑑定，只要鑑定報告出爐就會呈報地檢署偵辦。

▲▼34歲航空維修士遭撞爆頭亡！小貨車闖禍消失　母親崩潰痛哭。（圖／東森新聞）

▲肇事小貨車右轉撞上肇逃，害得黃男當場爆頭慘死。（圖／東森新聞）

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關鍵字：台中,清水,肇逃,遠東航空

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