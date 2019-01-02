高志鵬貪污定讞立委出缺　民進黨通過徵召辦法

▲前民進黨立委高志鵬。（資料照／記者李毓康攝）

記者皮心瑀、陶本和／台北報導

針對貪污案定讞而喪失立委資格的高志鵬，民進黨2日召開第十八屆第一次臨時中執會，通過「民主進步黨2019年第九屆新北市第三選區立法委員出缺補選提名之徵召辦法」，並成立協調小組，由鄭文燦擔任協調小組召集人；至於中常委遺缺，將在下次中執會辦理互推一名中執委出任中常委。

高志鵬被控在國有財產局市場承租價購案中遊說，並收受政治獻金50萬元，台中高分院更二審將他判刑4年6月、褫奪公權4年。案經上訴，最高法院26日駁回檢辯雙方上訴，全案定讞。另外，台北地檢署也已寄發傳票，傳喚高志鵬4日早上10時報到發監執行。

民進黨今召開臨時中執會，通過於9日召開第十八屆第六次中執會，討論2019年第九屆台南市第二選區、彰化縣第一選區及金門縣立法委員出缺補選提名相關事宜，而高志鵬請辭中常委，民進黨也將在下次中執會辦理互推一名中執委出任中常委。

此外，會中通過「民主進步黨2019年第九屆新北市第三選區立法委員出缺補選提名之徵召辦法」，並成立協調小組，由鄭文燦擔任協調小組召集人，成員為張宏陸、陳茂松。協調小組辦理徵詢、協調作業，產生方式簡述如下：

一、經協調小組協調後，評估選舉整體條件，產生單一適當人選後，由主席提名，經中執會同意後徵召之。

二、如經協調後仍無法產生單一適當人選時，協調對象對解決競爭之機制有共識者，則依共識方式產生單一適當人選，如對解決競選之機制無共識者，由協調小組擇定日期，交由二家民調執行單位執行民意調查，產生單一適當人選，民調執行單位其中一家須含中央黨部民意調查中心。單一適當人選由主席提名，經中執會同意後徵召之。

三、如有特殊選情考量之選舉區，得由協調小組另訂方案，經中央執行委員會同意後執行之。

另，依據民主進步黨第十八屆第十八次中常會成立之「2019年第九屆台南市第二選區、彰化縣第一選區及金門縣立法委員補選」協調小組，因高志鵬委員請辭中執委暨中常委職務，協調小組成員將由鄭寶清中常委出任。