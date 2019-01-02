兒出差遭撞死「肇事者還逃走」　母痛心：請幫忙找行車紀錄器

▲黃男遭大車撞上身亡，肇事駕駛逃逸，母親發文請大眾「幫忙找行車紀錄器」 。（圖／記者陳玉翻攝，下同）



記者陳玉／台中報導

34歲黃姓騎士去年12月26日騎車行經清水區中華北、護岸路口，被大車撞上身亡，肇事駕駛逃逸。死者母親在臉書悲痛發文：「大兒子意外身亡，做娘親情何以堪，這幾天是以淚洗臉，無法入眠也吃不下...」懇求大眾協助找案發時的行車紀錄器；警方表示，目前已採集2部疑肇事大車的相關跡證送刑事局比對，待鑑定報告出爐後會呈報地檢署偵辦。

▲警方到場初判，雙方於路口交叉處發生擦撞。

清水警分局交通分隊長曾明欽表示，此案發生於去年12月26日，下午2點44分，據目擊證人岳男向警稱，當時他在對面加油站屋頂工作，見1大型車與機車發生碰撞後逃逸，僅留騎士和機車在現場。

警到場查看初判，黃男騎乘機車沿著中華北路由南往北直行，疑似1大車沿著中華北路往北右轉護岸路，雙方於路口交叉處發生擦撞，大車逃逸，黃男緊急送往大甲光田醫院急救，因頭部重創傷重，當日下午3點14分宣告不治。

▲黃男騎乘機車沿著中華北路由南往北直行，遇大車擦撞送醫不治。



據了解，死者是航空維修部技士，到台中出差6天；死者前同事也以臉書發文：「他是個樂觀、熱情的人，對維修飛機的專業又保有熱忱；意外讓大家錯愕也不捨，如有任何證據或行車紀錄器，請麻煩提供給家屬。」

警方表示，經調閱事故前、後相關影像分析比對，已採集2部疑似涉嫌車輛相關跡證送刑事局比對，並已報請檢察官相驗，鑑驗結果將回報檢察官憑辦。