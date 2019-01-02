北市警收賄案再爆2酒店　中山松山大安4官警遭傳喚

▲檢調偵辦北市員警包庇酒店案，再查出2家酒店業者向時任中山派出所的員警行賄，多名涉嫌收賄員警現多調往其他單位。（圖／示意圖，與本案無關）

記者楊佩琪／台北報導

台北地檢署擴大偵辦中山一派出所員警包庇酒店案，發現還有官警涉嫌包庇北市2家酒店，上午發動搜索傳喚，包括現任松山分局防治組長劉昌祺、大安分局勤務指揮中心主任楊文振外，另有中山二派出所巡佐黃榮賢，以及中山分局警備隊警務員莊琦良，一共4人皆曾任中山一派出所職務都被傳喚，全案朝違反《貪汙治罪條例》偵辦。

檢調偵辦中山區酒店「曉」業者涉嫌行賄中山一派出員警案，逐步擴大清查後發現，另2家酒店「星光閃閃」、「夜王」也涉嫌行賄員警。而劉昌祺、楊文振2人曾於2014年、2011年間，擔任過中山一派出所所長，根據業者供詞，2人在任內野收過管區警員上繳的賄款，因此逐一搜索傳喚，也包括李姓、楊姓2名酒店業者，及1名證人。

全案起因檢調接獲舉報，中山一派出所員警收受轄區內酒店「曉」（前身立邦酒店）業者賄賂，以求警方減少臨檢次數或甚至不臨檢，酒店得以繼續媒介小姐從事性交易。13年來，除每月行賄4萬元，逢年過節加碼1倍，總計行賄約780多萬元。

檢方發動多次搜索傳喚，發現行賄、收賄犯行自2005年便開始，由酒店媽媽桑巫蕙玲主導，與警方以「老師」為密稱，安排白手套交付款項，直至立邦酒店被查獲後，巫蕙玲另起爐灶成立「曉」鋼琴酒吧，據了解，成立前還詢問過收賄員警「可不可以開？」

全案爆發後，包括時任中山一派出所長的林崇成等人被查出收賄30萬元，另一警員郜振傑收賄高達100多萬元，檢方一一起訴，目前全案仍在台北地方法院審理中。