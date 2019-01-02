　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

北市警收賄案再爆2酒店　中山松山大安4官警遭傳喚

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

性招待,酒店,酒店小姐,應召女,特種行業,陪酒,打工,販賣人口（圖／記者張一中攝）

▲檢調偵辦北市員警包庇酒店案，再查出2家酒店業者向時任中山派出所的員警行賄，多名涉嫌收賄員警現多調往其他單位。（圖／示意圖，與本案無關）

記者楊佩琪／台北報導

台北地檢署擴大偵辦中山一派出所員警包庇酒店案，發現還有官警涉嫌包庇北市2家酒店，上午發動搜索傳喚，包括現任松山分局防治組長劉昌祺、大安分局勤務指揮中心主任楊文振外，另有中山二派出所巡佐黃榮賢，以及中山分局警備隊警務員莊琦良，一共4人皆曾任中山一派出所職務都被傳喚，全案朝違反《貪汙治罪條例》偵辦。

檢調偵辦中山區酒店「曉」業者涉嫌行賄中山一派出員警案，逐步擴大清查後發現，另2家酒店「星光閃閃」、「夜王」也涉嫌行賄員警。而劉昌祺、楊文振2人曾於2014年、2011年間，擔任過中山一派出所所長，根據業者供詞，2人在任內野收過管區警員上繳的賄款，因此逐一搜索傳喚，也包括李姓、楊姓2名酒店業者，及1名證人。

全案起因檢調接獲舉報，中山一派出所員警收受轄區內酒店「曉」（前身立邦酒店）業者賄賂，以求警方減少臨檢次數或甚至不臨檢，酒店得以繼續媒介小姐從事性交易。13年來，除每月行賄4萬元，逢年過節加碼1倍，總計行賄約780多萬元。

檢方發動多次搜索傳喚，發現行賄、收賄犯行自2005年便開始，由酒店媽媽桑巫蕙玲主導，與警方以「老師」為密稱，安排白手套交付款項，直至立邦酒店被查獲後，巫蕙玲另起爐灶成立「曉」鋼琴酒吧，據了解，成立前還詢問過收賄員警「可不可以開？」

全案爆發後，包括時任中山一派出所長的林崇成等人被查出收賄30萬元，另一警員郜振傑收賄高達100多萬元，檢方一一起訴，目前全案仍在台北地方法院審理中。

ET快訊
隋棠1歲女兒「長髮+大眼」萌翻！網看呆：根本媽媽縮小版
月老指示「直接上」！他獲3聖筊衝了　立馬被發好人卡

關鍵字：包庇,酒店,警察,收賄,行賄,中山,松山,大安,所長,巡佐,色情,性交易,貪汙

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

韓國瑜主持首場市政會議有點緊張　自嘲「大姑娘進洞房」

八仙塵爆案／呂忠吉入獄前嘆：根本不是我造成的

直衝3千米高武嶺迎曙光！男大生患高山症　警奔29公里送醫

影／限速50開60！撞飛騎士「重傷送加護」3成肇責　網全罵翻了

呼巴掌打警察遭求償60萬　降價到13萬！李婉鈺只願拿3萬

電話指控老闆有「夜間部同學」　闆娘一個動作讓她被判刑

酒女喊「他想要上我！」　酒客說是仙人跳被判10月徒刑

元旦連假頭城上國5少等35分　宜縣府：宜四匝道發揮效用

影／工程車撞倒限高架　「鐵架從天而降」砸毀休旅車和機車

豬肉攤商騎車與直行轎車相撞　頭部重創送醫不治

總統府元旦升旗「司儀大破音」 網笑：昨天跑去嗨了？

紅燈前煞車突失靈快要追撞　司機大膽逆向閃車！無傷亡

秦嵐跨年唱《雪落下的聲音》　 網友零負評：皇后下凡啦！

茄子蛋救跨年收視！！「浪子回頭+浪流連」聽哭了

躲過2次安檢！2根香腸帶入境 YouTuber急自首…現省20萬

賴清德長子婚宴熱舞！ 高學歷「超正大眼媳婦」曝光

《漂向北方》原唱來了！　王力宏黃明志第一次合體表演

終於聽到《愛了很久的朋友》　田馥甄一開口就想哭～TT

五月天失憶開放二次點歌　《寵上天》N年沒唱「想打歌迷！」

被政治耽誤的歌手唱跨年啦！！　吳蕚洋：人生短短幾個秋～～

元旦連假頭城上國5少等35分　宜縣府：宜四匝道發揮效用

影／工程車撞倒限高架　「鐵架從天而降」砸毀休旅車和機車

豬肉攤商騎車與直行轎車相撞　頭部重創送醫不治

小孩逛街太開心亂跑　媽媽追出去觸發警報...慘變竊盜現行犯

兒出差遭撞死「肇事者還逃走」　母痛心：請幫忙找行車紀錄器

起底渣男直播主！酒店妹缺3萬5贖身遭拐性侵　詭辯：她自己躺上床

雨淹宜蘭冬山武淵3天「道路變水路」　消防隊協助住戶就醫

妙齡女「怕丟工作」慘遭雇主襲胸3次　還被強逼果園中口X！

雜貨輪公海翻覆15人落海　搜救單位：誰先看到就誰先救

對正妹「噴精跨年」 男工程師落網辯「壓力大」

元旦連假頭城上國5少等35分　宜縣府：宜四匝道發揮效用

影／工程車撞倒限高架　「鐵架從天而降」砸毀休旅車和機車

離岸風電只差一步之遙：彰化縣府對價格有誤解

《桃太郎電鐵》生父元旦驚傳心肌梗塞送醫

桂宏誠／一國兩制、不承諾放棄武力　兩岸關係更險峻

女常客「裝可憐賒帳」還狂借錢　老闆媽看弱勢心軟！她怒：懶又不節儉

台獨是「絕路」應接受和平統一　CNN：習近平採取較柔和態度

十歲童模仿「野外求生」節目　帶著姊姊的地理課本上路

更新／帛琉漁船翻覆4獲救、1死亡！剩10人待救　2艘艦艇明抵達

猛龍過江／自信不輕敵　吳仲凱預告出場再玩星爺哽

大媽講電話太入迷...踩空落魚池 網歪樓：那個笑聲太魔性！

社會熱門新聞

鴻海副總偷人妻　鹹濕錄音曝光

水泥車煞車失靈　司機機警逆向閃..

鴻海副總「高規格偷情」揭密　開..

侯硐雙屍「全村吹狗螺」　男驅魔..

女工人含淚從35樓工地躍下　老..

水泥車煞車壞！司機37秒神停獲..

八大兩年存5百萬　她陰道永遠發..

嘉義惡男虐殺1貓1狗　動保志工..

抓女友跨年坐他車！22歲男談判..

媽賣煎餃獨力養大！少年跨年溺斃..

囚禁嫩妹4天硬上4次　老翁：跟..

吳宗憲簽本票捲吸金案　北檢追債

陽明山跨年　騎士下山自撞噴飛亡

狂揍女友鼻血狂噴　健身教練：她..

更多熱門

相關新聞

北市警包庇酒店案再搜索　傳喚中階警官

檢調偵辦台北市中山一派出所員警包庇色情酒店案，發動第3波搜索傳喚行動，此次傳喚對象多為曾任中山分局的警官、警員，包括現任松山分局防治組組長劉昌祺、大安分局勤務指揮中心主任楊文振等，目前搜索行動仍持續中。

胡博硯／等不到大法庭的高志鵬

打警察遭求償60萬　李婉鈺只願拿3萬

情侶駕車出遊遇警心虛　跑10公里丟毒品

跟酒店妹在床上喘　純情男事後噴25萬還被上銬

讀者迴響

發燒話題

習近平 印尼海嘯 謝佳見 非洲豬瘟 王祖賢 普悠瑪內幕 王令麟 聖誕節 MAMA 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 江丙坤 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 地震 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

抽到電風扇迎新年！他合照笑超爽…

鴻海副總偷人妻　鹹濕錄音曝光

南部人吃鹹酥雞配「解膩神物」

謝佳見分手後「站店外求復合」！

男友帶女生回家瞎扯「家庭式餐廳」

「婚禮主唱小三」演唱影片遭洗版　停止所有演出

周杰倫澳洲遊艇趴　1歲兒子正面曝光

水泥車煞車失靈　司機機警逆向閃車

鴻海副總「高規格偷情」揭密　開房不手軟

月老指示直接上　他衝了下場超慘

侯硐雙屍「全村吹狗螺」　男驅魔惹議

耳麥出包！謝金燕台上傻眼「來教我怎麼跳」

尾牙4正妹爆衣　網狂問：缺人嗎？

女星被下藥！櫃台無視求救…「慘遭性侵4小時」

前HBL球星　遭爆騙財

更多

最夯影音

更多

總統府元旦升旗「司儀大破音」 網笑：昨天跑去嗨了？

紅燈前煞車突失靈快要追撞　司機大膽逆向閃車！無傷亡

秦嵐跨年唱《雪落下的聲音》　 網友零負評：皇后下凡啦！

茄子蛋救跨年收視！！「浪子回頭+浪流連」聽哭了

躲過2次安檢！2根香腸帶入境 YouTuber急自首…現省20萬

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面