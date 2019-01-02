有顏色的是你自己！潘恆旭回丁允恭：白冰冰在福建非常紅

記者宋德威／高雄報導

為表彰對高雄有記憶及重要影響力的明星，高雄市政府觀光局及民政局2日下午召開記者會，宣布推出「追憶名人」系列活動。而高雄市拚觀光打名人牌，一月觀光大使由白冰冰擔任，行政院副發言人丁允恭在臉書上發言，「城市質感的形成是緩慢的堆積，而摧毀它則可以很快」，高雄市觀光局長潘恆旭對此回應，「有顏色的是你自己。」

▲觀光局長潘恆旭。（圖／記者宋德威攝）

潘恆旭說，「如果丁允恭發言人、我們的前局長，他如果昨天臉書沒有貶抑的意思，他不需要貼一張白冰冰的照片，既然敢貼就要敢承認，要敢出來對講（意旨對質）。不要都在現在媒體風向（意指跟著媒體風向），還說沒有別的意思，說我們比較有顏色，有顏色的是你自己。」

現場記者提問關於藝人白冰冰年紀有點大，潘恆旭回應，「我覺得其實不要有年紀跟類型的歧視，觀光大使他是每個約都會換的，他說的五月天、蘇打綠或是SHE，其實我們都會接觸。」

潘還說，「一年有12個月，春夏秋冬12個月，我們一定要兼具不同的族群不同的年齡層，白冰冰他是因為看到詹雅雯沒有來唱跨年，也非常的熱心，因為白冰冰在中國福建非常的紅，我常講一句話叫做角色無大小，高下在個人，他如果昨天臉書沒有貶抑的意思，他不需要貼一張白冰冰的照片。」