特派現場／涉台官員、學者黑頭到白髮　一同見證《告台灣同胞書》40年

▲《告台灣同胞書》40周年紀念會，今早10時在人民大會堂舉辦。（圖／記者蔡浩祥攝）

記者蔡浩祥／北京報導

《告台灣同胞書》40周年紀念會，今早10時在人民大會堂舉辦。現場除聚焦中共總書記習近平的「重要講話」，老、中、青世代的涉台官員、學者齊聚一堂也是看點之一，紛紛感嘆「一路下來，黑頭都變白髮了」。

現場座位安排，習近平、栗戰書、汪洋等政治局常委，國務院副總理劉鶴、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔箎等高層同坐第一排，曾任國台辦主任、現任國務委員兼外長王毅則坐在第三排。

▲前海協會長陳雲林。（圖／記者蔡浩祥攝）

台下第一排坐的是中央各部委官員。值得關注的是，坐在面對講台左側，今年隨同習近平出席首屆進口博覽會、中共中央政研室副主任江金權也坐在第一排。

第二排接著是國台辦主任劉結一、海協會長張志軍；第三排坐前海協會長陳雲林與國台辦副主任裴金佳、陳元豐、龍明彪；第四排坐前海協會長唐樹備等，涵蓋老、中、青世代。

▲國台辦主任劉結一、海協會長張志軍座位。（圖／記者蔡浩祥攝）

至於國台辦前後任局長、副局長，則坐在後排，包括前國台辦發言人李維一、現任發言人馬曉光、安峰山等。

除涉台官員，大陸重要涉台智庫學者也齊聚一堂。社科院台研所前所長周志懷、不輕易露面的人民大學國關學院教授黃嘉樹、廈大兩岸協創中心主任劉國深等也出席與會。

▲國台辦第一副主任裴金佳。（圖／記者蔡浩祥攝）

紀念會開始前，涉台官員、學者們大家相互問候、握手寒暄，感嘆「一路下來，黑頭都變白髮了」、「時間過真快」；會後，彼此惺惺相惜，相互告別離開。老、中、青世代的涉台官員、學者齊聚一堂，見證兩岸關係發展歷程的互動，也是會上一大看點。