定調九二共識！習近平細談「一國兩制」：制度不同非分裂藉口

大陸中心／綜合報導

《告台灣同胞書》發表40週年紀念會於2日上午10點舉行。中共中央總書記、國家主席習近平對九二共識定調稱，「在一個中國原則基礎上達成『海峽兩岸同屬一個中國，共同努力謀求國家統一』的九二共識」。此外，習近平就「一國兩制」表示，會充分考慮台灣現實情況，「願意與台灣各黨派、團體和人士開展對話溝通。」

習近平在會上表示，兩岸長期存在的政治分歧問題是影響兩岸關係行穩致遠的主要原因，總不能一代一代傳下去，「制度不同，不是統一的障礙，更不是分裂的藉口。」

對於大陸提出的「一國兩制」，習近平表示該政策本來就是為了照顧台灣現實情況，維護台灣同胞利益福祉，「『一國兩制』在台灣的具體實現形式會充分考慮台灣現實情況，會充分吸收兩岸各界意見和建議，會充分照顧到台灣同胞利益和感情。和平統一後，台灣同胞的社會制度和生活方式等將得到充分尊重，台灣同胞的私人財產、宗教信仰、合法權益將得到充分保障。」

▲習近平於《告台灣同胞書》40周年紀念大會進行重要講話。（圖／翻攝自央視直播畫面）

習近平表示，願意與台灣各黨派、團體和人士就兩岸政治問題和推進祖國和平統一進程的有關問題開展對話溝通，廣泛交換意見，尋求社會共識，推進政治談判，「倡議兩岸各政黨、各界別推舉代表性人士，就兩岸關係和民族未來開展廣泛深入的民主協商，就推動兩岸關係和平發展達成制度性安排。」

習近平稱，在一個中國原則基礎上，台灣任何政黨、團體同我們的交往都不存在障礙，以對話取代對抗、以合作取代爭鬥、以雙贏取代零和，兩岸關係才能行穩致遠，「我們鄭重倡議，在堅持『九二共識』、反對『台獨』的共同政治基礎上，兩岸各政黨、各界別推舉代表性人士，就兩岸關係和民族未來開展廣泛深入的民主協商，就推動兩岸關係和平發展達成制度性安排。」

習近平講話中提到，堅持一個中國原則，兩岸關係就能改善和發展，台灣同胞就能受益；背離一個中國原則，就會導致兩岸關係緊張動盪，損害台灣同胞切身利益。