台灣是中國一部分！　習近平：實現「祖國完全統一」是歷史任務

▲習近平於《告台灣同胞書》40周年紀念大會進行重要講話。（圖／翻攝自央視直播畫面）

大陸中心／綜合報導

中國國家主席、中共中央總書記習近平2日在《告台灣同胞書》發表40週年紀念會上指出，「1949年以來，中國共產黨、中國政府、中國人民始終把解決台灣問題、實現祖國完全統一作為矢志不渝的歷史任務。」他表示，兩岸關係的發展證明台灣是中國的一部分，任何人和勢力都無法改變這個歷史和法理事實。

▲1979年元旦，中國人大常委會發表《告台灣同胞書》。（圖／翻攝自微博）

對於兩岸的關係，習近平指出，在推動台海形勢從緊張對峙走向緩和改善、進而走上和平發展道路上，兩岸不斷取得突破性進展，從「九二共識」、雙向全面「三通」到與馬英九實現「兩岸領導人的歷史性會晤」，使兩岸經濟交流越來越密切，政治互動也達到新高度。

▲《告台灣同胞書》40周年紀念會，今早10時在人民大會堂舉辦。（圖／記者蔡浩祥攝）

在統獨議題上，習近平表示，「堅決挫敗各種製造兩個中國、一中一台、台灣獨立的圖謀」，且已經取得「一系列反台獨、反分裂鬥爭的重大勝利」，並認為兩岸關係走向和平穩定是時代潮流。

習近平說，大陸一直以來主張的「一國兩制」是兩岸統一的基本方針，70年來高舉著和平、發展、合作、共贏的旗幟，都以「一個中國」的原則與各國合作，鞏固國際社會堅持一個中國原則的格局，越來越多國家和人民理解和支持中國統一事業。最後他也表示，「兩岸同胞都是中國人，血濃於水、守望相助的天然情感和民族認同，是任何人任何勢力都無法改變的」。