▲陽明山跨年悲劇…25歲騎士下山衝太快，自撞路牌噴飛亡。（圖／東森新聞）

社會中心／綜合報導

許多人都開心慶祝2019新的一年到來，但在陽明山卻發生了一起跨年憾事。陽明山1日凌晨一名25歲騎士慶祝跨年後騎車下山，但卻在一處彎道時疑似速度過快發生車禍，不但把路邊的指示牌撞歪，機車也整個拋飛到邊坡粉碎，騎士也當場失去意識、送醫後宣告不治。

根據了解，死者2018年12月31日和朋友上陽明山迎接新年，狂歡慶祝後1日凌晨騎車下山前往市區，但他卻在竹子湖路86號燈桿的彎道發生車禍，路邊方向指示牌被機車撞歪，騎士則連人帶車拋飛到邊坡失去意識。救難人員抵達現場將機車吊上來時，機車零件外露、碎片散落滿地，可見當時撞擊力之強。

▲救難人員抵達現場將機車吊上來時，機車零件外露、碎片散落滿地，可見當時撞擊力之強。（圖／東森新聞）

跨年當天竹子湖這一條路段的車輛明顯有變多，25歲騎士與和朋友上山迎接新年，發生車禍後到院前就沒了呼吸心跳，新的一年開始就讓家人心痛不已；但其實竹子湖路有不少彎道，騎車、開車稍有恍神或速度過快就容易發生車禍意外，過去就曾經發生許多案例。

像竹子湖路往金山117燈桿路段，2018年11月一名騎士疑似偏離車道撞沙包摔倒，最後遭後方轎車輾過一樣送醫不治；2015年6月一樣在竹子湖路，一輛機車過彎打滑摔向對向車道被轎車迎面撞上。許多人或許認為山上車不多速度快一點沒關係、過彎時也沒想要減速，但意外往往是不謹慎釀成嚴重傷亡。

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