單親媽賣煎餃獨力養大！少年跨年「碧潭溺斃」　母悲傷到精神恍惚

▲少年跨年夜遊碧潭，跳上天鵝船想合照，不料船身卻因重心不穩而翻覆，陳少當場溺斃。（圖／記者陳以昇翻攝）

社會中心／綜合報導

跨年跨出悲劇！新北市中和陳姓少年（15歲）12月31日晚間與另外4名好友（皆16歲）外出跨年，1日凌晨4時許還到碧潭碼頭跳上天鵝船想合照，不料卻因重心不穩導致船身翻覆，陳少當場落水溺斃。警方調查，陳姓少年是單親家庭，由母親再夜市擺攤賣煎餃獨力撫養長大，陳母得知噩耗後趕往驗屍，一度難過到精神恍惚、說不出話來。

新北市消防局元旦清晨4時許接獲通報，表示一名少年不慎在碧潭落水，但當警消趕赴現場將他救起時，陳姓少年已經沒有呼吸心跳，經施以CPR並送往新店慈濟醫院搶救後，仍於上午7時許宣告不治身亡。

少年同行的好友表示，31日晚間5人相約外出跨年，先到公園放煙火迎接2019，其後又分騎2部機車到碧潭遊玩，凌晨4時許時陳少見到碼頭旁停放著天鵝船，便跳上船身想要合照，接著另外2名友人也接續跳上船，不料就在第3人跳上時疑似踩踏到船緣，導致船身重心不穩而翻覆。事發當下2名少年自行跳回岸邊，但陳少卻反應不及而落水，雖然好友急忙拋出繩索，但陳卻無力抓住，最後眾人只好打電話報警求救，無奈還是無法挽回一條年輕的生命。

▲5名少年放完煙火後偷騎機車外出到碧潭遊玩。（圖／記者趙永博攝）

警方事後撥打電話通知陳姓少年母親，當她接獲噩耗後不敢置信，在檢警相驗愛子遺體時，還一度悲傷到說不出話，整個過程神情恍惚，無法接受在新年的第一天愛子就離開人世。

據悉，陳姓少年來自單親家庭，在雙親離異後跟著母親一起生活，平時陳母都會在永和樂華夜市附近擺攤賣煎餃，獨自辛苦拉拔孩子長大；而陳姓少年也很懂事，放學後時常會到攤位幫忙，分擔母親工作，怎料跨年夜開心與好友出遊，卻溺斃碧潭。

而與陳姓少年一同出遊的另外4名少年事後也到派出所釐清案情，各個表情呆滯、茫然，不敢相信剛剛還一起歡笑的好友轉眼間就已經離世，甚至還有人見到家長後全身不斷發抖，情緒當場潰堤。