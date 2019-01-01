韓國瑜豪語跨年80萬人次！網友一算打臉嗆「膨風」　市府回應了

政治中心／高雄報導

新科高雄市長韓國瑜上任8天後，帶著夫人李佳芬陪市民在夢時代跨年，晚會上宣布現場「突破3紀錄」其一就是超過「80萬人次」參加，高捷統計，全線運量是36餘萬人次，夢時代R6站的運量4.9萬人次，只比比去年多幾百人次，遭批評「膨風」的太誇張。對此市府回應，數字根據承辦單位在現場所給，因電視公司說去年72萬人次，推估比往年多，且參加晚會有很高比例不是搭捷運前往。

第一次以高雄市長身分參加跨年，韓國瑜跨年夜偕夫人登台，興奮直呼「能夠和80萬人一同跨年十分難得」，更宣布今年至少突破3個紀錄，第一就是現場超過80萬次，第二是高雄洋溢歡笑，第三則是全台天氣最好、最溫暖。他說，下午還看到一群馬來西亞朋友特地到高雄跨年，非常開心，相當歡迎各地朋友造訪高雄，人潮可以帶來活力，期許高雄未來更好。

▲韓國瑜豪語跨年破紀錄超過80萬人次！網友打臉嗆「膨風」。（圖／高雄市政府）

不過，根據高捷統計，2018年12月31日全線運量是36萬7718人次，而夢時代所在的R6車站出站人數是4萬9945人次，數據比去年同期跨年全縣運量36萬5520人次、R6的4萬9272人次多。高捷公共事務處處長王柏雁稱，R6站運量近5萬，加上周遭輕軌運量約4.5萬，總數高達9.5萬左右，的確是近5年來新高。

高捷副總經理賀新並向媒體轉述，高捷這次為了支援跨年人潮，動用近百人力，4萬多人搭輕軌，的確比去年的3萬多人成長約3成。

有網友質疑，9萬和80萬仍有一大段距離，特別精算現場的面積，以時代大道長度約950公尺、路寬加行人道約65公尺，每平方公尺以4個人計算，最多25萬人，加上周遭交管的範圍，推估最多能容納僅50萬人，80萬人幾乎不可能，痛批韓國瑜「膨風」！

對此，高雄市新聞局長王淺秋回應，市府是根據現場承辦單位所提供的數據，電視公司說去年活動統計出來是72萬人次，今年評估起來比往年都還要多出很多；再加上警方觀察，人潮外溢至路外，百貨公司活動場內外都是人，尤其參加地人應該有很高比例不是搭捷運前往，還有輕軌、公車、私人運具等都會給出80萬人次的數字。

▲高雄時代大道攤商搶人潮商機 。（圖／記者吳奕靖攝）



▲高雄夢時代跨年人潮。（圖／民視提供）