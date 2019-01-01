可惡男蟲騙財又騙色　15被害女組「婦仇者聯盟」反擊

▲▼在愛情公寓的林姓女直播主指控同為直播主的楊姓男子涉嫌騙財騙色，與其他受害人組婦仇者聯盟對他提告 。（圖／記者陳以昇翻攝）

陳以昇／新北報導

交友網站「i-Part愛情公寓」一名女直播主，指控另一名男直播主在交往期間，涉嫌盜領、盜刷、強搶手機、筆電、強占汽車等事，後來發現被害人不只她， 15人透過LINE組成「婦仇者聯盟」群組，互相聯繫後到派出所提告，警方到男直播主租屋處時，發現被害女直播主手機、筆電、提款卡、汽車等物，但他矢口否認犯行，後續尚待警方調查。

林姓女子在2018年11月間，加入交友網站「i-Part愛情公寓」直播主，認識同為直播主的楊姓男子（27歲，竊盜、侵佔前科），兩人互有好感，進而成為男女友，林女後來租約到期，搬去新北市三重區與他同居。

交往期間，楊男謊稱提款卡不見無法領錢，吃喝玩樂都由林女買單，12月間還為了直播平台舉辦的「年度十大明星比賽」衝名次，趁林女出國，竊取她的提款卡、信用卡、偷走汽車，先在網路盜刷15萬購買虛擬禮物，在平台內送給自己衝名次，並將帳戶內50萬元盜領一空。

林女返國發現後找他興師問罪，楊男不但持刀架他脖子恐嚇不准報警，還強搶她的手機，甚至出手毆打；林女不甘被傷害又遭騙財騙色，透過網路聯繫上其他被害人，15人透過LINE組成「婦仇者聯盟」群組，到轄區派出所對楊男提告。

警方受理報案後，元旦一早循線到楊男租屋處將他帶回偵訊，還發現被害女直播主手機、筆電、提款卡、汽車等證物，但他矢口否認犯行，強調與林女是感情糾紛，警方將繼續進行調查。