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曾說壓力大想輕生！母親「要死一起死」勸放棄　司機仍跳匝道亡

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記者趙蔡州／綜合報導

台北一名張姓長庚接駁車司機在2018跨年夜，開車行經基隆市北二高的南下匝道時，莫名停車從20公尺高的匝道往下跳慘死，畫面讓車上的8名乘客全部嚇壞。警方表示，有乘客指稱，張男死前有與陳姓女友吵架；陳女則透露，張男有說最近壓力大很想死，當時她拉了男友2次，但最終還是無法挽回悲劇。

根據了解，張男跨年夜駕駛醫院接駁車，自情人湖宿舍載了準備上班的員工，準備前往長庚醫院基隆院區，但沒想到他中途突然開上北二高南下匝道，接著突然起身衝下車想要跳下引道。這時張男的33歲越南籍陳姓女友趕緊追上前，試圖阻止衝動的張男，但不料連續2次都被推開，最後張男還是從匝道跳下。

▲▼長庚接駁車司機跳匝道身亡。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲張姓駕駛送醫搶救後仍宣告不治。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

陳女與其他7名乘客見狀立刻上前查看，發現張男掉落水泥地後，躺在地上一動也不動，嚇得立刻打電話報警求救。只是匝道與平面道路的高度落差相當大，張男墜地後的傷勢非常嚴重，當救護人員趕抵現場時，他已經沒有了呼吸心跳，經送往長庚醫院搶救後仍宣告不治。

警方調查，張男過去曾經有過一段婚姻，目前獨力扶養一名就讀高中的小孩，日前疑似因為生活與經濟壓力，曾經向家人透露有輕生的念頭，張母還因此以死相勸，「如果你要死，我就跟你一起死」，希望能夠打消兒子輕生念頭，張男也因此答應母親不做傻事。

▲▼長庚接駁車司機跳匝道身亡。（圖／記者郭世賢翻攝、GoogleMap）

只是跟張男交往2年的的越籍陳女仍擔心他想不開，每次只要張男出車就會隨行照顧，但沒想到最終仍發生輕生憾事。警方目前將根據行車紀錄器、家屬及目擊者說詞，釐清張男的詳細死因，至於出事的小巴要等相驗完確認沒有問題後才會發還給交通公司。

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關鍵字：長庚接駁車司機,接駁車司機,女友,吵架,爭執,北二高,匝道

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