跨年「淋雨看打電競」挨批　陳思宇：盼把電競放上國際舞台

▲陳思宇。（圖／記者蔣婕妤攝）

記者蔣婕妤／台北報導

北市府跨年晚會開場把電競表演搬上舞台，由體育主播徐展元串場介紹，找來藝人邰智源挑戰世界冠軍Tom的《爐石戰記》電競表演，卻讓網友全看傻，議員徐巧芯批評悲劇該算在前觀傳局長、立委補選候選人陳思宇身上。對此，陳思宇1日受訪時表示，這次的表演主要是希望把台北的電競產業放上國際舞台，面對批評相信觀傳局會虛心檢討。

議員徐巧芯在臉書表示，「這個悲劇大概還是會被算在正在競選立委的陳思宇前局長身上吧」，她說，「我非常支持推廣電競產業，也覺得在跨年晚會上有這樣的嘗試對於電競選手及產業來說都是一種鼓勵。」雖然說有突破，不過仍有很大的檢討空間。時間太久又有兩個遊戲，導致現場太乾，抱著來參加party嗨一下的民眾又冷又淋雨真的很難滿意，「不是說台北最high新年城怎麼一點都不high？」

面對批評，陳思宇受訪時回應，「我覺得每一次大型活動，最重要是達成產值、產業化部分，希望做成品牌化。電競全球有三百億產值，希望台灣可以有舞台發揮。」她強調，創新創意很重要，但面對外界批評及建議，相信新局長劉奕霆都會虛心檢討、再改進。

針對網友質疑電競和跨年主題不同，陳思宇說，「我想電競產業2024年可能成為奧運項目，產值將近三百億，跨年是台灣會上CNN國際舞台的最大型活動，展演台灣特色非常好，但也可以檢討一次一次改進，希望多給電競產業鼓勵，給辛苦同仁多點掌聲。」

陳思宇強調，電競是非常創新的體驗，包含美國美聯社、法國路透社都有轉播昨天跨年活動，希望把台北電競放上國際舞台。她也替跨年晚會辛苦同仁喊話，「這是非常難忘的跨年，希望大家多給舞台上、舞台下、舞台後方同仁多點鼓勵。」