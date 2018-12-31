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「北京特色美食」高雄交流　饕客擠爆現場

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▲▼高雄市長韓國瑜在31日到香蕉碼頭參加「第八屆北京特色周暨2018地壇文化廟會~高雄之旅｣的活動，現場韓粉擠爆現場。（圖／記者宋德威攝，下同）

▲▼高雄市長韓國瑜在31日到香蕉碼頭參加「第八屆北京特色周暨2018地壇文化廟會~高雄之旅｣的活動，現場韓粉擠爆現場。（圖／記者宋德威攝，下同）

記者宋德威／高雄報導

高雄市長韓國瑜31日下午到「第八屆北京特色周暨2018地壇文化廟會~高雄之旅｣的活動現場， 在香蕉碼頭與市民共同體會北京地壇廟會小吃及精彩表演，這是高雄新市府團隊就職後，首場在高雄辦理的兩岸交流活動。

「第八屆北京特色周暨2018地壇文化廟會-高雄之旅｣，28日下午四點於高雄香蕉碼頭盛大開幕, 兩岸嘉賓雲集。開幕活動則由觀光局長潘恆旭代表新市府團隊出席並與北京貴賓，東城區趙副區長共同敲鑼開幕, 歡迎首場在地舉辦的兩岸交流活動「人進來｣， 宣佈2019年元宵燈會辦理地壇廟會。與會嘉賓更期待，未來北京特色周能擴大，形成兩岸特色文化及產業，各層面的交流。

▲▼高雄市長韓國瑜在31日到香蕉碼頭參加「第八屆北京特色周暨2018地壇文化廟會~高雄之旅｣的活動，現場韓粉擠爆現場。（圖／記者宋德威攝，下同）

「第八屆北京特色周暨2018地壇文化廟會-高雄之旅｣活動, 是由中華海峽兩岸企業交流協會及北京東方信達資產經營總公司共同主辦，活動內容第一個特色主題是「好吃｣的美食，共有11道北京美食包括老北京最愛的牛肉拉麵、都一處燒賣、五香鍋貼、功德林素包子、力力涼麵、煎餅果子、天興居炒肝、牛肉湯、錦芳回民小吃的艾窩窩、冰糖葫蘆、羊肉串。活動內容第二個特色主題是「好玩｣的工藝傳承及教學，所有非遺類展商在攤位上做展示。活動內容第三個特色主題是「好看｣的文化表演及魅力東城圖片展, 感受北京東城魅力。

北京美食免費大放送！ 第八屆北京特色周暨2018地壇文化廟會期間, 美食大放送! 參加活動朋友有口福！慶祝2018地壇文化廟會來台, 在高雄香蕉碼頭廟會美食展位前，北京最好吃的冰糖葫蘆、艾窩窩，上午11點整現場排隊，數量有限免費大放送，送完為止。

▲▼高雄市長韓國瑜在31日到香蕉碼頭參加「第八屆北京特色周暨2018地壇文化廟會~高雄之旅｣的活動，現場韓粉擠爆現場。（圖／記者宋德威攝，下同）

▲▼高雄市長韓國瑜在31日到香蕉碼頭參加「第八屆北京特色周暨2018地壇文化廟會~高雄之旅｣的活動，現場韓粉擠爆現場。（圖／記者宋德威攝，下同）

▲▼高雄市長韓國瑜在31日到香蕉碼頭參加「第八屆北京特色周暨2018地壇文化廟會~高雄之旅｣的活動，現場韓粉擠爆現場。（圖／記者宋德威攝，下同）

▲▼高雄市長韓國瑜在31日到香蕉碼頭參加「第八屆北京特色周暨2018地壇文化廟會~高雄之旅｣的活動，現場韓粉擠爆現場。（圖／記者宋德威攝，下同）

▲▼高雄市長韓國瑜在31日到香蕉碼頭參加「第八屆北京特色周暨2018地壇文化廟會~高雄之旅｣的活動，現場韓粉擠爆現場。（圖／記者宋德威攝，下同）

▲▼高雄市長韓國瑜在31日到香蕉碼頭參加「第八屆北京特色周暨2018地壇文化廟會~高雄之旅｣的活動，現場韓粉擠爆現場。（圖／記者宋德威攝，下同）

▲▼高雄市長韓國瑜在31日到香蕉碼頭參加「第八屆北京特色周暨2018地壇文化廟會~高雄之旅｣的活動，現場韓粉擠爆現場。（圖／記者宋德威攝，下同）

▲▼高雄市長韓國瑜在31日到香蕉碼頭參加「第八屆北京特色周暨2018地壇文化廟會~高雄之旅｣的活動，現場韓粉擠爆現場。（圖／記者宋德威攝，下同）

▲▼高雄市長韓國瑜在31日到香蕉碼頭參加「第八屆北京特色周暨2018地壇文化廟會~高雄之旅｣的活動，現場韓粉擠爆現場。（圖／記者宋德威攝，下同）

▲▼高雄市長韓國瑜在31日到香蕉碼頭參加「第八屆北京特色周暨2018地壇文化廟會~高雄之旅｣的活動，現場韓粉擠爆現場。（圖／記者宋德威攝，下同）

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關鍵字：韓國瑜,北京,觀光局,攤販,香蕉碼頭

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