賺錢密碼：「白色棒球帽」　越南脫團觀光客逃7天只找回20人

▲越南團152人來台跑光光，專案小組追查「白色棒球帽」為識別關鍵。（圖／記者吳奕靖翻攝）



地方中心／高雄報導

越南4旅行團共153人入境高雄後，竟然發生152人脫團的案事件，案發後已經期滿一周，截至29日16點時許，移民署與警政署已經找回20人，尚有128人失聯。專案小組調查，脫團的越南觀光客跟接應者說好「通關密碼」，只要頭戴「白色棒球帽」的就是想脫團的人，不少原本無意脫團的觀光客，聽聞可以到台灣打工賺錢紛紛鋌而走險。

交通部觀光局指出，爆發脫逃的4個旅行團是透過外交部觀宏專案申請來台旅遊，並分別於21日、23日入境高雄，人數共有153人，不料竟大規模集體脫逃，上百名越南客下榻旅店後換裝落跑，其中還有一團旅客一下遊覽車就全部跑光，脫逃人數高達152人。

而專案小組調查，有一名鄭姓的越南籍男子跟越南當地的人蛇集團談妥，陳姓蛇頭先在臉書上以觀光名義號召，只要先支付1000至1400元美金不等的價碼，就可以到台灣來賺錢打工，而鄭姓男子就是台灣實際的接頭者，警方逮捕鄭姓嫌犯時，他供稱收取了台幣1萬4千元的酬勞才會幫忙，訊後被依照《入出國及移民法》條例遭法院收押。

▼還未戴上棒球帽的團員。（圖／記者吳奕靖翻攝）



專案小組截至29日下午4時許，已經找回20人，分別為7男13女，尚有128人失聯。經越南籍脫團者的供詞發現，接應者要他們戴上白色棒球帽作為識別，原本只是單純來遊玩的遊客，聽聞訊息後也跟進冒險戴上白色棒球帽，一起到台灣打工撈錢。

《中央社》報導，越南外交部在28日發出聲明指出，根據駐台北越南經濟文化辦事處，台灣相關部門已經查獲並留置17名旅客（目前為20人），將依法展開調查。另外，駐台北越南經濟文化辦事處已與台相關部門溝通，要求在展開調查過程中，「應在人道精神上確保被留置旅客的安全與名譽，依法妥善處理此案。」

聲明中還提到，駐台辦事處要求台灣應及時通知有關被留置旅客的情況，以及後續發展，以利配合，並希望台灣方能讓辦事處能探視被留置越南旅客。越南外交直屬相關單位與駐台北越南經濟文化辦事處將繼續與越南相關部門以及台灣方面密切配合，共同處理此案。

▼觀宏來台專案的越南籍脫逃旅客，移民署民署於26日查獲3名脫團旅客。（圖／記者吳奕靖翻攝）



▼越南脫團案，中壢警智取第4人投案。（圖／中壢警分局提供）

