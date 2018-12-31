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苗栗迎新年／元旦升旗迎曙光　小國旗+摸彩券有好康

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▲苗栗縣政府將於2019年元旦6點於第一辦公大樓前廣場舉辦元旦升旗典禮，將安排摸彩助興。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲苗栗縣政府將於2019年元旦6點於第一辦公大樓前廣場舉辦元旦升旗典禮，將安排摸彩助興。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣政府將於2019年元旦6點於第一辦公大樓前廣場舉辦「南北攜手躍進 山海共享慢活」元旦升旗典禮，將安排摸彩助興，獎品有iPhone、液晶電視等17個獎項、1500個摸彩品，苗縣府邀鄉親一起迎接2019年第一道曙光。

苗栗縣政府指出，為突顯苗栗是個族群融合且蘊含豐富人文特色的城市，特別安排多組表演團體接連演出，將由代表原住民族群的山風樂舞團帶來歡樂愉快歌舞樂曲，揭開活動熱鬧序幕，還有許多代表客家族群帶來獨具特色的舞蹈表演，壓軸表演為苗栗縣2018全民運動會代言人，青春偶像團體A-Team帶來熱力四射的歌舞表演。

苗栗縣政府和以往升旗典禮不同的是，當天將發放小國旗及摸彩券給到場參與民眾，開年好康幸運大獎有iPhone XR 128GB、LG 直立式手持無線吸塵器、LG 43型電視、NS 任天堂明星大亂鬥同捆主機、Apple iPad WiFi 32G、東元DC高效智慧空氣清淨機、大同6.5L除濕機、柑橘禮盒及彈力健康槌等共計17個獎項，多達1500個摸彩品。

▲為配合元旦升旗典禮，1月1日清晨5點到9點縣府路全段、府前路至民族路口、民族路66巷口實施交通管制。 （圖／記者黃孟珍翻攝）

▲為配合元旦升旗典禮，1月1日清晨5點到9點縣府路全段、府前路至民族路口、民族路66巷口實施交通管制。（圖／記者黃孟珍翻攝）

苗栗縣政府提醒名眾，配合元旦升旗典禮，當天清晨5點到9點縣府路全段、府前路至民族路口、民族路66巷口實施交通管制，提醒用路人提早改道，避免交通堵塞影響大家。

苗栗縣政府表示，元旦升旗典禮是揭開新年的精神表徵，希望藉由莊重又不失活潑元素的元旦升旗典禮，讓縣民朋友們以青春、朝氣蓬勃的氣息，歡喜地迎接嶄新的一年！

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關鍵字：苗栗,2019元旦升旗,摸彩

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