街訪台灣印象！　韓國高中生狂瞎猜：比較像「鄉下」的感覺

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近年來哈韓熱持續發燒，許多迷妹不僅追星、追劇，對該國的時尚穿搭也相當瞭解，但反觀對方對台灣了解又有多少呢？韓國Youtuber胃酸人日前在釜山南浦洞的街頭隨機訪問，幾乎所有人都只知道台北，對台灣本土文化卻是一概不瞭解，還有一名答題者驚呼，「有台灣這個國家嗎？比較像鄉下的感覺。」

這次胃酸人皆訪對象幾乎都是年輕人，他認為，現在韓國的年輕背包客都會揪一波直接衝台灣，而對於受訪結果他也發現韓國人對台灣認知程度不一。像是第一組答題者聽到台灣首都是哪裡，都還沒聽選項就說是台北，也曾聽過遊戲直播主高喊「Taiwan NO.1」的口號，答題者旁邊的朋友也搶著答台灣情色的顏色代表是「黃色」，可見對台灣文化有一定程度的瞭解。

但第二組的兩位高中生卻反差極大，甚至連台灣是什麼、在哪裡都不知情，還稱台灣是鄉下。其中，兩位高中生並不知道台灣是水果王國，所以分不清水蜜桃、芒果、榴槤哪種水果是台灣正宗自產的水果；對此有網友說，其實這題考許多台灣人也不知道吧？

▼釜山年輕人稱台灣是鄉下？（圖／胃酸人教韓文Youtube授權）

不過，最後一組年輕情侶對台灣也是沒什麼深刻印象，好幾題都只能瞎猜，但他們卻一連闖過三關，連《包青天》、《流星花園》是台灣連續劇、還憑著幼稚園時看過《神隱少女》的印象，猜中台灣九份因其而紅的地點。胃酸人也表示，現今很多韓國人來台必去的觀光地就是九份，已經是固定口袋名單。最後一題「便利商店不能做哪件事」，答案也讓許多台灣人傻眼，便利商店什麼時候有健身房了！

▼許多台灣人也傻眼什麼時候看過有健身房了！（圖／胃酸人教韓文Youtube授權）

看過胃酸人的影片後，網友紛紛為台灣抱不平說，「兩國這麼近，居然那麼多人對台灣沒什麼印象」、「虧我們還這麼常去韓國旅遊」，不過還是有網友謝謝胃酸人幫宣傳台灣「影片很棒！謝謝你們推廣台灣」、也說「釜山人都好親切~可以多多來台灣玩。」