2019年美國應避免戰爭「5個地方」　台灣上榜「川普讓北京惱火」

▲美國總統川普示意圖。（圖／達志影像／美聯社）



記者林彥臣／綜合報導

美國媒體《國家利益》（The National Interest）就2018年的情勢，分析即將到來的2019年美國最好避免在這5個地方發生戰爭，如果介入這些地方的戰爭，如果美國總統川普介入了這些地方的戰爭，很可能會給自己還有整個美國幫了倒忙，台灣也赫然名列其中。

《國家利益》分析，2018年是突破性外交與代理人戰爭的一年，也是川普在混亂與意外當中軍事縮編的一年，在這一年當中美國總統首度和北韓獨裁者握手，美國空軍2018年在阿富汗發射的彈藥數量，也超過過去歷年來在阿富汗發射彈藥的總數，另外在12月川普過推特命令敘利亞部隊撤出2000名美國地面部隊成員，如果2018是像雲霄飛車的一年，那2019很可能是雲霄飛車破碎的一年，如果川普避免在這5個地方的戰爭，很可能給自己幫了大忙。

▲ 美英法聯軍轟炸敘利亞。（圖／達志影像／美聯社）



第一個上榜的是敘利亞，俄羅斯和伊朗都關注敘利亞，敘利亞是蘇聯陣營中的一個古老的冷戰盟友，還與美國的盟友以色列共享邊界。對伊朗人來說，將敘利亞置於阿塞德家族的懷抱之下更為迫切，阿塞德的消亡意味著兩國之間40年戰略關係的消亡。

但是對美國而言，敘利亞從來都沒這麼重要，不論阿塞德是死亡還是流亡，美國的中東政策都會繼續下去，現在伊斯蘭國99％的領土已經清理完畢，該是美國人員收拾行李的時候了。

▲朝鮮半島是第二個必須避免戰爭的地方。（圖／路透社）



第二個上榜的是朝鮮半島，目前北韓與南韓和解對話進展順利，或許還不夠但至少已經簽署了非軍事化協議，非軍事區的兩側已經拆除地雷和哨所，北韓領導人金正恩明年還將前往首爾語文再寅第四度進行會談。

但是美國跟北韓的關係是脆弱的，如果變得更脆弱，那「火與狂暴」的壞日子以及核浩劫的相互威脅，將隨時到來，談判破裂的可能性，很可能會讓國家安全顧問波頓（John Bolton）在川普耳邊嚼舌根，慫恿他軍事打擊的必要性，但是在任何情況下總統都不應該考慮這個選項，雖然美國將會贏得朝鮮半島戰爭的勝利，但也會造成朝鮮半島上百萬人死亡的巨大代價。

▲葉門空襲。（圖／達志影像／美聯社）



第三個上榜的是葉門，華盛頓郵報專欄作家哈紹吉（Jamal Khashoggi）慘遭分屍的事件，已經讓美國停止對沙烏地阿拉伯的葉門轟炸任務中提供空中加油的支援，即將上任的美國眾議院議長南希（Nancy Patricia D'Alesandro Pelosi）也承諾將舉辦停止介入葉門的辯論與投票，川普應該順勢單方面結束對葉門的干預。

▲第四個要避免戰爭的地方是台灣。圖為國軍F-16戰鬥機。（圖／記者翁嫆琄攝）



第四個上榜的是台灣，1972~1982年之間，華盛頓與北京承認了「一個中國政策」與遵守「三項公報」協議，雖然從卡特總統時代以來，美國沒有承認過台灣，但還是為這個島嶼提供必需的防禦能力，這也是兩個黨都必須優先考慮的事，1979年以來的台灣關係法，也是美台之間的重要基石。

然而2018年以來，中國國家主席習近平對於川普出售給台灣的軍備越來越惱火，北京認為「這是一個無法無天的省分」，中國官員也對美國在台灣海峽執行過個的幾次自由航行感到不滿。雖然沒有人會預測中國會在短時間內入侵台灣，但也沒有人會排除台灣會發生戰爭，如果人民解放軍海軍完全控制海峽，或者如果北京實際入侵該島，那將是一種與俄羅斯入侵克里米亞一樣的魯莽行為。

然而根據芝加哥全球事務委員會2018年10月的一項調查顯示，只有35％的美國人支持在這種情況下出動美軍，美國的台灣政策是許多外交政策精英信仰與美國公眾信仰不相符的案例之一。

保護台灣並且拯救民主的大衛免受戈利亞的專制是好的，但是否值得為世界兩大經濟體和軍人發生衝突付出代價？當然不是。

▲圖為阿富汗塔利班戰士。（圖／達志／示意圖）



第五個上榜的是阿富汗，如果不把美國最長的戰爭放進來，這份名單就不完整，從阿富汗首都喀布爾到偏遠的山區，每周都有數十名甚至數百名的阿富汗軍警被塔利班襲擊殺害，美國培訓師繼續培訓，美國顧問繼續提供建議，但還是看不到盡頭，在首都的阿富汗政客為了聲望、金錢、權力而戰，這個現象也看不到盡頭。

美軍常常發表阿富汗軍隊越來越好，阿富汗政府越來越不腐敗，塔利班越來越有意願接受談判的各種天花亂墜聲明。但實際上就像就像阿富汗重建特別監察長發表的評估報告，納稅人的稅金遭到濫用、阿富汗軍隊系統性的高消耗、高級領導幹部的腐敗等等，這些情況在阿富汗已經是僵局。