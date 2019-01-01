《告台灣同胞書》40周年　朱立倫現身央視紀錄片談「九二共識」

▲國民黨總統參選人朱立倫。（圖／央視）

記者蔡浩祥／北京報導

為紀念1979年1月1日，大陸發布《中華人民共和國人大常委會告台灣同胞書》40周年，大陸央視特別推出歷史紀錄片《台海紀事》。值得關注的是，日前宣布投入2020總統大選的前新北市長朱立倫，也現身該紀錄片，主談「九二共識」。

按央視播出內容，《台海紀事》共播出10集，每集30分鐘。朱立倫在第四集現身，指「九二共識」是一個重要基礎、重要里程碑，「因為就是從『九二共識』開始，兩岸才可以進行交流，可以相互走向和平」。

《台海紀事》首集即以「辜汪會談」開場，刻意突顯「九二共識」對兩岸關係的重要性，以1979年大陸發布《告台灣同胞書》為始。片中訪問許多歷任國台辦官員、海協會長及涉台專家等。台灣政治人物則邀請國民黨前主席連戰、吳伯雄、洪秀柱等。

於此同時，大陸官媒也推出相關紀念文章，回顧兩岸關係發展歷程，強調「統一大勢不可阻擋」。

▲前國台辦主任、現任海協會長張志軍。（圖／央視）

據了解，《台海紀事》總撰稿是中國社科院台灣研究所副所長朱衛東，該片前五集大多集中介紹兩岸關係發展歷程，尤其是「九二共識」的部分著墨甚深，前國台辦主任、現任海協會長張志軍。

接續到第五集，《台海紀事》集中火力直指前總統李登輝推動「皇民化」運動，前海協會長陳雲林除痛批李登輝在總統任內主張的「兩國論」，更以「卑鄙手段」形容2006年因兩顆子彈順利連任的前總統陳水扁。

▲前海協會長陳雲林。（圖／央視）

第八集則聚焦民進黨重返執政。該片認為，2014年爆發的「太陽花學運」，林飛帆、陳為廷等要角，就是被民進黨所鼓動，污衊兩岸服貿協議。

就台灣國際空間，《台海紀事》強調，大陸今後會以「一中原則」處理台灣對外活動，鞏固、擴大國際社會承認「一個中國」的局面。