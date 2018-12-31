影／法國「黃背心」延燒至2019！陸生產廠「接5萬件急單」趕發貨

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記者朱世凱／綜合報導

法國黃背心運動已經持續一個多月，雖然衝突稍緩，卻仍有零星抗議發生，眼見2019將至，抗議者還規劃了「跨年計劃」。陸媒指出，法國以及其他歐洲國家抗議者身穿的「黃背心」其實大多產自於大陸，位在浙江的一間反光背心工廠老闆表示，11月才接到約5萬件急單，要他們聖誕節前趕緊發貨到歐洲。

報導指出，生產工廠的負責人姚偉寧說，「法國抗議者身著的背心和我們平常生產的產品差不多，目前我們的產品主要銷往歐盟與美國等一些國家，基本上來說，歐盟市場的這些反光背心應該都是我們國內生產的多。就連抗議場面裡頭小狗身上穿的背心，也是我們工廠製作的。」

▲法國黃背心運動抗爭。（圖／路透）

他說，「11月份開始，手頭也有兩三個訂單，結果有客人突然臨時訂了一個單，叫我們在聖誕節前要交完（貨），大概5萬件左右。」

據悉，工廠目前有員工50至60人，年產量有300萬件，產值大概約3000萬人民幣（約新台幣1.3億元），一個月的產能則在20多萬件，一天生產6000至7000件；11月份的大訂單意外讓大陸工廠成為「黃背心」的受惠者。

法國11月17日爆發針對當局上調燃油稅的抗議活動，這場紛爭隨後蔓延全國，演變成一場要求總統馬克宏政府改善社會不公的廣泛運動，「黃背心」也成為抗議者的標準穿著，之後歐洲其他國家的抗議民眾也開始效仿。

如今，抗議規模顯著下降，不過新年即將來臨，「黃背心」代表們仍正籌畫新的計劃。領導人預告，示威人數並不是真的減少，而是因為碰上假期才會大量降低，「1月的示威人數將會再次攀升」。