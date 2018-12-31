　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

影／法國「黃背心」延燒至2019！陸生產廠「接5萬件急單」趕發貨

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者朱世凱／綜合報導

法國黃背心運動已經持續一個多月，雖然衝突稍緩，卻仍有零星抗議發生，眼見2019將至，抗議者還規劃了「跨年計劃」。陸媒指出，法國以及其他歐洲國家抗議者身穿的「黃背心」其實大多產自於大陸，位在浙江的一間反光背心工廠老闆表示，11月才接到約5萬件急單，要他們聖誕節前趕緊發貨到歐洲

報導指出，生產工廠的負責人姚偉寧說，「法國抗議者身著的背心和我們平常生產的產品差不多，目前我們的產品主要銷往歐盟與美國等一些國家，基本上來說，歐盟市場的這些反光背心應該都是我們國內生產的多。就連抗議場面裡頭小狗身上穿的背心，也是我們工廠製作的。」

▲▼ 法國黃背心運動抗爭。（圖／路透）

▲法國黃背心運動抗爭。（圖／路透）

他說，「11月份開始，手頭也有兩三個訂單，結果有客人突然臨時訂了一個單，叫我們在聖誕節前要交完（貨），大概5萬件左右。」

據悉，工廠目前有員工50至60人，年產量有300萬件，產值大概約3000萬人民幣（約新台幣1.3億元），一個月的產能則在20多萬件，一天生產6000至7000件；11月份的大訂單意外讓大陸工廠成為「黃背心」的受惠者。

法國11月17日爆發針對當局上調燃油稅的抗議活動，這場紛爭隨後蔓延全國，演變成一場要求總統馬克宏政府改善社會不公的廣泛運動，「黃背心」也成為抗議者的標準穿著，之後歐洲其他國家的抗議民眾也開始效仿。

如今，抗議規模顯著下降，不過新年即將來臨，「黃背心」代表們仍正籌畫新的計劃。領導人預告，示威人數並不是真的減少，而是因為碰上假期才會大量降低，「1月的示威人數將會再次攀升」。

ET快訊
史上最長101煙火！全台8大跨年煙火懶人包看這裡
尾隨住戶進社區搭電梯到頂樓　牛肉批發商小開墜樓亡
MEI MEI懷孕甜嫁CEO男友　「透視深V」仙氣婚紗照曝光
嘉義曾勁堯紅了！駁二停車場人肉佔位超嗆

關鍵字：黃背心,反光背心,工廠,生產商,生產廠,法國,馬克宏

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

向年終說掰！　百度年前辭退55名員工：他們多次虛報計程車資

解放軍「電磁砲」出海試驗影像曝光！　「7倍音速」飛射100km

影／習近平將出席「告台灣同胞書」40週年紀念會　劉結一：朝統一方向邁進

影／香港「幸福堂」告台灣總部侵權　法官「一句話」秒打臉

影／嫌囉嗦打擾睡覺…不孝子寒冬逼8旬母「睡豬圈」：那裡很好很乾淨

人妻怒賞腥夫巴掌！淡定小三「薄紗躺床」滑手機　美腿春光全洩

俄曝光解放軍測試S-400消息：宣傳自家武器＋凸顯軍事關係

訓練用魚雷漂到越南外海　陸國防部：對方積極表示會盡快歸還

加拿大中將稱解放軍干擾飛行　陸國防部：他們不遠萬里到這要幹嘛？

影／雪白航母登場！　學生2天打造4:1擬真縮小「冰雪遼寧艦」

反對養狗！阿嬤嗆養了就載去丟　4年後「親手釘木床」變職業狗奴

郭子乾「韓國瑜→柯文哲」只花20秒　《悶鍋出任務》從後台演到幕前

帥氣兒子低調迎娶美嬌娘！ 小倆口甜蜜現身　賴清德：盼明年抱孫子

陳意涵挺孕肚合體《比悲傷》　嗆劉以豪不宣傳：是在紅什麼？

牛排吃到飽VS大胃王　路路狂嗑150盎司老闆投降

綁鞋帶坐垮攤車還留紙條求償　網批：現在肇事的比較委屈？

因電影分級5歲兒被拒絕賣票　恐龍爸暴走「等你下班揍你」

清水地熱新規劃日式風格登場　冷天必煮！暖暖溫泉蛋、玉米

許維芳組曲《等你下課+最長的電影》 一回來就遭待定...淚灑攝影棚

JIN搭燦烈.多賢「差點防彈問候」　V生日謝A.R.M.Y：會摘天上星星給你

影／法國「黃背心」延燒至2019！陸生產廠「接5萬件急單」趕發貨

金燦榮：美國通過貿易戰「擊敗」中國的機率為零

告別2018迎接2019　老北京跨年「簡單過」

盤點央視、各大衛視跨年晚會黃金陣容　蔡依林、鄧紫棋將現身！

批劉結一「主導論」混淆視聽　陸委會：兩岸事務非單方決斷

向年終說掰！　百度年前辭退55名員工：他們多次虛報計程車資

影／超商老闆撞臉馬雲！直播「靠長相」吸百萬粉絲　網笑噴：小心侵權

華聞快遞／北京大興國際機場主航站外牆裝修完畢　正式對外亮相

影／退休老師找到人生第二春！　豪擲4百萬打造90坪「迷你火車王國」

川習年末通話　環時：國人應淡定...這是大國的標配！

觀宏專案越南落跑團已找回23人　還有125人待追

更／新北麟山鼻漁港「舢舨船翻覆」　2兄弟落海失蹤

燦烈超越GD成為IG最多追蹤韓星！BLACKPINK半年她緊追太妍

影／2018年最後一道夕陽　玉山氣象站3千公尺高空全程直播

新版國文課本曝光！　「提問式」教學增加課堂互動

七六人缺內線替補與射手　將再尋求交易補強

洗清「王室F4」不和傳言　英國王室回顧2018年精采時刻

到台北最High新年城倒數迎接2019！　「散場搭車秒回家攻略」

北市跨年》「狂放電」7點登場　跨年民眾湧入市政府塞爆捷運

劉若英連唱6首冷門歌！　「很多歌出錄音室就遺忘了」

「開箱」一隻會打人的貓 鸚鵡秒關：我啥都沒看到

大陸熱門新聞

富士康餐廳女老闆2度輕生

帶糖果到學校挨罵　女童跳樓亡

29歲女8年懷孕11次　扭曲原..

快訊／《告台灣同胞書》40周年..

以權謀財色　網路沙皇落馬遭雙開

小轎車撞上自行車「車頭直接爛」

小兄妹遇煤氣爆炸70%燒傷

習近平將出席「告台灣同胞書」4..

大陸跨年晚會蔡依林、鄧紫棋獻唱

談豬瘟　農業農村部：勿蔓延成勢

建交四十年　王毅神比喻中美關係

北京烤鴨規範出爐　鴨要重3kg

他找人到家修冷氣　老婆慘遭水電..

三星天津手機廠關門　2000員..

更多熱門

相關新聞

雪崩活埋40min！　12歲男孩靠「洞中空氣」倖存

英國一名12歲男日前到法國的渡假勝地拉普拉涅（La Plagne）滑雪，但卻不幸遇上雪崩，被活埋在雪堆裡；儘管他被預估最多只能在雪地裡存活15分鐘，不過就在他被掩埋40分鐘之後，一隻搜救犬嗅出了他的位置，順利地將其救出。據悉，該名男孩全身上下除了腳斷掉，沒有受到其他的傷害，身體也十分健康，被救難人員認為是雪地裡的「奇蹟」。

100BON完美複製法國總店香水吧

他到法國當私廚　用台菜征服異鄉

台南工廠傳工安意外　1人遭電擊

法關切拘留加國公民　華春瑩：只關心加國人

讀者迴響

發燒話題

非洲豬瘟 普悠瑪內幕 印尼海嘯 王祖賢 王令麟 聖誕節 MAMA 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 江丙坤 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 地震 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

男粉貼黑歷史　高嘉瑜崩潰：你故意的

李光洙認愛李善彬！

言承旭回應了！揭與田家達真實關係

五迷舉手點「這首歌」阿信傻眼了

恐怖3秒看他沒呼吸！翁撞死20歲騎士

女房仲太正！已婚男公事談到床上

公主女友怕辣！暴吼奶奶：要說幾次

向朋友討錢碰壁　他剩300元要撐12天

網對比蔡瑞雪「原圖vs.開濾鏡」嚇歪

賴清德「高學歷超正媳婦」曝光！

肉腸躲2次安檢入境！網紅自首省20萬

金牛夫送街友外套　妻生氣又感動原因曝

孫安佐轉型YouTuber「4天破百萬」！最速成就達成

新娘米篩遮頂　內行人一看秒懂

7歲兒搭纜車亂動「半空墜落」！廖家儀嚇瘋

更多

最夯影音

更多

反對養狗！阿嬤嗆養了就載去丟　4年後「親手釘木床」變職業狗奴

郭子乾「韓國瑜→柯文哲」只花20秒　《悶鍋出任務》從後台演到幕前

帥氣兒子低調迎娶美嬌娘！ 小倆口甜蜜現身　賴清德：盼明年抱孫子

陳意涵挺孕肚合體《比悲傷》　嗆劉以豪不宣傳：是在紅什麼？

牛排吃到飽VS大胃王　路路狂嗑150盎司老闆投降

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面