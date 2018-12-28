滑雪遇雪崩活埋40min！　12歲男孩靠「洞中空氣」奇蹟存活

▲男孩被雪崩活埋40分鐘，幸運生存。（圖／翻攝自推特／Turiski、PlanetSKI Snow News）

國際中心／綜合報導

英國一名12歲男日前到法國的渡假勝地拉普拉涅（La Plagne）滑雪，但卻不幸遇上雪崩，被活埋在雪堆裡；儘管他被預估最多只能在雪地裡存活15分鐘，不過就在他被掩埋40分鐘之後，一隻搜救犬嗅出了他的位置，順利地將其救出。據悉，該名男孩全身上下除了腳斷掉，沒有受到其他的傷害，身體也十分健康，被救難人員認為是雪地裡的「奇蹟」。

根據外媒報導，這名來自倫敦的男孩並未被公布姓名，他在26日時跟著一個7人隊伍上到滑雪的地方，但卻意外地被一場寬500公尺、長800公尺面積的雪崩掩埋，這場雪還將男孩拖到400公尺以外的地方。

當地山地救援隊在1點50分時接獲報案，緊急帶著搜救犬在30分鐘內抵達現場找人；一般來說，被大雪覆蓋的人被預期，最多只能在雪堆中存活「15分鐘」，而當救援犬嗅出男孩的位置時，已經來到了2點35分，距離黃金救援時間整整過去了40分鐘。

不過當男孩被挖出來時，竟然只有腳部的地方骨折，身上並沒有受到其他的傷害，最後他被用空中載運的方式送到醫院治療。報導中指出，雪的下方剛好有一個空間，男孩依靠著空間裡的空氣活下，奇蹟般地從雪崩的災難中逃脫。