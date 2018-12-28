　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

初入職場挫敗2次！自閉少年被白眼偷哭　努力存錢帶媽媽飛日本

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼自閉症少年小洋在藏壽司認真工作。（圖／伊甸基金會提供）

▲小洋患有自閉症，在基金會就業服務員協助下，能夠勝任職場並建立自信，期盼朝著壽司師傅的目標前進。（圖／伊甸基金會提供）

記者丁維瑀／採訪報導

桃園19歲的小洋小時候被診斷出自閉症，他生性害羞，說話緩慢，高職畢業後，經過伊甸基金會媒合工作，曾擔任工廠員工，也做過公司大樓清潔員，但被同事冷眼相待，回家忍不住流淚。今年3月，不氣餒的他進入來自日本的知名迴轉壽司店工作，如今已穩定就業10個月，他努力存錢，希望有天能帶媽媽去日本玩。

小洋是家中最小的孩子，童年時期雖然確診為自閉症，但這一家人並未就此抱持消極態度。伊甸基金會公關告訴《ETtoday新聞雲》，小洋跟媽媽感情很好，出門還會手牽手，個性單純的他就學時期曾被同學誤解、欺負，回到家相當難過，但樂觀的媽媽總會陪伴他，讓他在充滿挫折的道路上繼續成長。

高職畢業後，小洋的老師找到伊甸基金會，希望能夠幫助他找到適合的工作。由於桃園地區有較多的加工產業，小洋第一關先來到工廠，但這職業速度要快，也不願讓就業服務員進入協助，對於初次踏入職場的他來說，較難達到公司的要求，其他一些員工還用歧視眼光看待他。第二關，小洋擔任大樓清潔工作，同樣失敗告終。

▲▼自閉症少年小洋在藏壽司認真工作。（圖／伊甸基金會提供）

▲小洋態度積極，還會詢問需不需要幫忙，也受到主管肯定。（圖／伊甸基金會提供）

伊甸基金會觀察到，小洋前面之所以會失敗其實有個關鍵，那就是不友善的職場環境，那些帶有懷疑的眼光都像刀刺在身上。直到今年春天，小洋第三次找到工作，來到藏壽司大江店，這家企業相當友善，同事都稱呼他是「小天使」，也讓基金會的就服員先進入協助。

就服員在帶領這些孩子前，自己必須先體會工作流程，接著逐步拆解SOP，並用圖文的方式讓身心障礙者更好理解。小洋一開始相當忐忑，但跟隨就服員的指導後也慢慢上手。藏壽司則替小洋製作標籤，包括內外場抹布顏色要區分，明確列出醬油、杯子要擺哪。

基本上，藏壽司大江店並不會要求像小洋這樣的員工速度得非常快，只要按部就班能完成都是可以的。小洋現在的工作內容包括增添店內的扭蛋、補充備品、洗碗等，他穿上制服，細心用酒精擦拭桌面，下班前有時還會詢問「有其他要幫忙的嗎」，展現負責任的決心。

▲▼自閉症少年小洋在藏壽司認真工作。（圖／伊甸基金會提供）

▲藏壽司大江店打造出友善的職場環境，小洋能夠開心工作。（圖／伊甸基金會提供）

這份工作對小洋意義重大，他回家後也會流露喜悅的神情，讓支持他獨立的媽媽好開心。由於藏壽司來自日本，也正好符合小洋喜歡日本文化的特性，穿上日式制服，還真的很有異國風味，也變得更有自信，他除了希望能存錢帶家人出國，也期盼未來有天能夠製作壽司。

伊甸基金會公關表示，其實很多自閉症患者都是高度要求自己，也會展現出優異的成績，只是在情緒表達上不是那麼完整；好幾次跟小洋談話過，都感受到對方非常珍惜工作的心情，不像一般人會抱怨工作，小洋反而很感激獲得的機會。

▲▼自閉症少年小洋在藏壽司認真工作。（圖／伊甸基金會提供）

▲在藏壽司同事的耐心指導下，小洋已熟悉職務內容，協助店內維護整潔。（圖／伊甸基金會提供）

小洋雖然不善表達，但會很努力訴說心情，他不會拼揍出完整的句子，但只要問「最想要在工作中學習到什麼」，他會思考很久，接著很慢、很慢回答，「人際關係。」其實，身心障礙者要找到穩定工作並不容易，這次的例子，也是小洋受挫後又願意走出去，加上家人的鼓勵，以及就服員、企業的努力。基金會就說，「就算之前遇到不好的經驗，小洋還是願意繼續下去。」

看見兒子可以自己照顧自己，還能從家裡出發，搭乘接駁車到公司上班，小洋的媽媽很開心。其實，不少身心障礙者的家長會認為「就讓孩子待在家吧」，出去的話還要面對歧視眼光。但伊甸基金會表示，透過「職務再設計」，替每位孩子打造專屬的工作步驟，其實並不困難，反而，要鼓勵他們走出來，去試試看多元的領域，說不定就突然成功了。

▼透過伊甸就服員的職務再設計，小洋漸漸適應職場環境。（圖／伊甸基金會提供）

▲▼自閉症少年小洋在藏壽司認真工作。（圖／伊甸基金會提供）

ET快訊
獨／30年老字號「喜美旅行社」　公告將暫停營業
目睹蔡依林「吃飯3守則」　羅志祥傻眼：真的很痛苦
韓國瑜要高屏國際機場　蔣月惠痛罵：自私！

關鍵字：自閉症,伊甸基金會,藏壽司,身心障礙者

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

帶雞肉火腿腸遭罰3萬　陸男錯愕：沒想到零嘴也不行

獨／撐不過農曆年！30年老字號「喜美旅行社」公告明年2月起暫停營業

以愛膚慰傷痛　台東慈濟歲末祝福600人點燈祈福

癌友受髓獲新生　受證慈濟委員發願千場分享

善耕365／他們需要的幫助不是「食物」　而是友善眼光

北海道飯店曬褲褲！天兵媽一見「神奇變化」笑歪：20分鐘就那麼硬喔

影／元旦連假不打烊　故宮南院零時差體驗維也納新年音樂會

初入職場挫敗2次！自閉少年被白眼偷哭　努力存錢帶媽媽飛日本

「惜!阿姆話Hakfa30」紀念特展　噤發留牽聲四階段看演進

後面民眾想買雞腿　他立馬改菜單「包走最後2隻」：很壞嗎？

只剩她能救...岳母拒絕捐腎給妻子　女婿崩潰下跪！痛哭到暈厥抽搐

范瑋琪曾是英文補習班老師！　這樣教飛翔學單字...網讚：超厲害

街訪韓國人對於台灣的印象？　打工高中生：有點鄉下的感覺

父喊「收攤了」度咕萌孩秒醒　網笑：把拔笑聲超魔性XD

弟弟抽到最大盒禮物好開心！　拆開見「白色棒狀物」秒假哭

聖誕節抽中「超豪華」禮物　開箱後傻眼...網：這台很貴ㄟ

妻疑老公偷吃開VOLVO尾隨　竟意外「2輪側站」疊上BMW

賴解孵承受極大壓力　Ella哭著：老公，對不起！

使用10年筆電突然爆炸起火 12歲少年淡定拿滅火器撲滅

林依晨新戲曝光！隔5年再拍古裝　 男主角是《微微一笑》的他

帶雞肉火腿腸遭罰3萬　陸男錯愕：沒想到零嘴也不行

獨／撐不過農曆年！30年老字號「喜美旅行社」公告明年2月起暫停營業

以愛膚慰傷痛　台東慈濟歲末祝福600人點燈祈福

癌友受髓獲新生　受證慈濟委員發願千場分享

善耕365／他們需要的幫助不是「食物」　而是友善眼光

北海道飯店曬褲褲！天兵媽一見「神奇變化」笑歪：20分鐘就那麼硬喔

影／元旦連假不打烊　故宮南院零時差體驗維也納新年音樂會

初入職場挫敗2次！自閉少年被白眼偷哭　努力存錢帶媽媽飛日本

「惜!阿姆話Hakfa30」紀念特展　噤發留牽聲四階段看演進

後面民眾想買雞腿　他立馬改菜單「包走最後2隻」：很壞嗎？

江宏傑出賣老婆床照！福原愛「真面目」曝光　網大驚：你會被打

泰國網紅「低成本Cosplay」水行俠　玉米當六塊肌、紫菜變落腮鬍

財訊／一場關鍵董事會　埋下沈振來堅辭火種

犯錯下屬「只能吃麵包配水」…美軍明年廢除過時懲戒措施

于美人跨年「整兒女」PK廚藝　笑虧「元旦不要烙賽」

帶雞肉火腿腸遭罰3萬　陸男錯愕：沒想到零嘴也不行

攻堅影片曝！槍毒販桃園狼狽落網　一度持槍拒捕逃亡山區

獨／撐不過農曆年！30年老字號「喜美旅行社」公告明年2月起暫停營業

可光屁股但要穿襪！她批韓國瑜「賣弄性幻想」　網吐血：一定有誤會

以愛膚慰傷痛　台東慈濟歲末祝福600人點燈祈福

生活熱門新聞

漢堡肉驚見密集膿皰！網友全嚇傻..

假請太多無年終　他6證據打臉老..

屏東負能量路跑關卡曝光　主辦出..

她神解析蔡依林MV　30處暗喻..

揭普悠瑪出軌內幕！尤振仲：無法..

老公模型塞滿2層樓　網見神物跪..

椅縫中見「4小肉球」！網建議拿..

越南捕獲天菜！老司機極樂5日遊..

媽媽LINE「你姐氣絕身亡」　..

暗黑煮婦來了　美女挺胸「炒黑蚯..

大轉彎！春水堂尿尿男童媽「83..

警衛突開房門！他嚇傻：上次還從..

福如東海英文是？網看4單字歪樓

燒肉員工抱冰淇淋桶吃　湯匙舔過..

更多熱門

相關新聞

惡劣司機：殘障人士下班時間搭什麼公車

「這個時間，殘障人士搭公車像話嗎？」南韓全國杜絕身心障礙歧視聯盟常任代表朴京石（音譯）年輕時因為一場意外下半身癱瘓，只能依靠輪椅移動，致力於為身障者權利發聲。他日前在交通繁忙的下班時間欲搭乘公車，沒想到卻遭到公車司機拒載和言語羞辱，讓他氣得在臉書上PO文，引起熱議。

自閉男搭郵輪失蹤　證實墜海溺斃

聖誕老人融化6歲視障自閉童

藏壽司台中港三井12/19正式開幕

「到宅沐浴車」助失能者澡回尊嚴

讀者迴響

發燒話題

非洲豬瘟 普悠瑪內幕 印尼海嘯 王祖賢 王令麟 聖誕節 MAMA 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 江丙坤 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 地震 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

大飛「她說好」求婚影片曝光！

IG深夜詭異更新　被全球網友嗆爆

漢堡肉驚見密集膿皰！網友全嚇傻：咬5口了

罔腰賣1580元保養品　網撕開包裝：是別家200元商品

翁全身抖動大笑！土地公降駕迎媽祖

假請太多無年終　他6證據打臉老闆

屏東負能量路跑關卡曝光　主辦出大絕

農場驚見35條響尾蛇狂竄　3男嚇歪

小玉發禮物時間一到「0人到場」

新生兒裝「塑膠袋」悶死　 恐怖夫妻家中藏4嬰屍

他被繼父養大　聖誕節送上收養書

男大生騎阿里山看日出　遭逆向遊覽車撞死

女兒爆男師父「姦宿」女學生　目睹赤裸躺床

唐綺陽／2019上半年十二星座運勢

她神解析蔡依林MV　30處暗喻看完起雞母皮

更多

最夯影音

更多

只剩她能救...岳母拒絕捐腎給妻子　女婿崩潰下跪！痛哭到暈厥抽搐

范瑋琪曾是英文補習班老師！　這樣教飛翔學單字...網讚：超厲害

街訪韓國人對於台灣的印象？　打工高中生：有點鄉下的感覺

父喊「收攤了」度咕萌孩秒醒　網笑：把拔笑聲超魔性XD

弟弟抽到最大盒禮物好開心！　拆開見「白色棒狀物」秒假哭

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

逛逛你喜歡的房子

加入降價立刻通知你，還可以抽iPhone！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面