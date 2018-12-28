初入職場挫敗2次！自閉少年被白眼偷哭　努力存錢帶媽媽飛日本

▲小洋患有自閉症，在基金會就業服務員協助下，能夠勝任職場並建立自信，期盼朝著壽司師傅的目標前進。（圖／伊甸基金會提供）



記者丁維瑀／採訪報導

桃園19歲的小洋小時候被診斷出自閉症，他生性害羞，說話緩慢，高職畢業後，經過伊甸基金會媒合工作，曾擔任工廠員工，也做過公司大樓清潔員，但被同事冷眼相待，回家忍不住流淚。今年3月，不氣餒的他進入來自日本的知名迴轉壽司店工作，如今已穩定就業10個月，他努力存錢，希望有天能帶媽媽去日本玩。

小洋是家中最小的孩子，童年時期雖然確診為自閉症，但這一家人並未就此抱持消極態度。伊甸基金會公關告訴《ETtoday新聞雲》，小洋跟媽媽感情很好，出門還會手牽手，個性單純的他就學時期曾被同學誤解、欺負，回到家相當難過，但樂觀的媽媽總會陪伴他，讓他在充滿挫折的道路上繼續成長。

高職畢業後，小洋的老師找到伊甸基金會，希望能夠幫助他找到適合的工作。由於桃園地區有較多的加工產業，小洋第一關先來到工廠，但這職業速度要快，也不願讓就業服務員進入協助，對於初次踏入職場的他來說，較難達到公司的要求，其他一些員工還用歧視眼光看待他。第二關，小洋擔任大樓清潔工作，同樣失敗告終。

▲小洋態度積極，還會詢問需不需要幫忙，也受到主管肯定。（圖／伊甸基金會提供）

伊甸基金會觀察到，小洋前面之所以會失敗其實有個關鍵，那就是不友善的職場環境，那些帶有懷疑的眼光都像刀刺在身上。直到今年春天，小洋第三次找到工作，來到藏壽司大江店，這家企業相當友善，同事都稱呼他是「小天使」，也讓基金會的就服員先進入協助。

就服員在帶領這些孩子前，自己必須先體會工作流程，接著逐步拆解SOP，並用圖文的方式讓身心障礙者更好理解。小洋一開始相當忐忑，但跟隨就服員的指導後也慢慢上手。藏壽司則替小洋製作標籤，包括內外場抹布顏色要區分，明確列出醬油、杯子要擺哪。

基本上，藏壽司大江店並不會要求像小洋這樣的員工速度得非常快，只要按部就班能完成都是可以的。小洋現在的工作內容包括增添店內的扭蛋、補充備品、洗碗等，他穿上制服，細心用酒精擦拭桌面，下班前有時還會詢問「有其他要幫忙的嗎」，展現負責任的決心。

▲藏壽司大江店打造出友善的職場環境，小洋能夠開心工作。（圖／伊甸基金會提供）

這份工作對小洋意義重大，他回家後也會流露喜悅的神情，讓支持他獨立的媽媽好開心。由於藏壽司來自日本，也正好符合小洋喜歡日本文化的特性，穿上日式制服，還真的很有異國風味，也變得更有自信，他除了希望能存錢帶家人出國，也期盼未來有天能夠製作壽司。

伊甸基金會公關表示，其實很多自閉症患者都是高度要求自己，也會展現出優異的成績，只是在情緒表達上不是那麼完整；好幾次跟小洋談話過，都感受到對方非常珍惜工作的心情，不像一般人會抱怨工作，小洋反而很感激獲得的機會。

▲在藏壽司同事的耐心指導下，小洋已熟悉職務內容，協助店內維護整潔。（圖／伊甸基金會提供）



小洋雖然不善表達，但會很努力訴說心情，他不會拼揍出完整的句子，但只要問「最想要在工作中學習到什麼」，他會思考很久，接著很慢、很慢回答，「人際關係。」其實，身心障礙者要找到穩定工作並不容易，這次的例子，也是小洋受挫後又願意走出去，加上家人的鼓勵，以及就服員、企業的努力。基金會就說，「就算之前遇到不好的經驗，小洋還是願意繼續下去。」

看見兒子可以自己照顧自己，還能從家裡出發，搭乘接駁車到公司上班，小洋的媽媽很開心。其實，不少身心障礙者的家長會認為「就讓孩子待在家吧」，出去的話還要面對歧視眼光。但伊甸基金會表示，透過「職務再設計」，替每位孩子打造專屬的工作步驟，其實並不困難，反而，要鼓勵他們走出來，去試試看多元的領域，說不定就突然成功了。

▼透過伊甸就服員的職務再設計，小洋漸漸適應職場環境。（圖／伊甸基金會提供）

