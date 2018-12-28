給說法／監察委員的手可以伸入司法嗎？

▲監察權是否可以監督司法機關？若是針對審判的核心事項，例如法官的認事用法、法律見解等，不適宜行使監察權，以免影響司法獨立。（圖／記者林健華攝）

監察院近期因發布前立委陳朝龍案件調查報告，指責高等法院判決不符社會經驗、屬於有罪推定一事，在網路上引發熱烈討論，也讓人開始思考監察院這個組織究竟是在做什麼的。

監察院的定位

在討論監察院的職權問題前，先讓我們來談談，究竟監察院在憲法上的地位吧！

相信大家一定都聽過孟德斯鳩跟他著名的學說「三權分立」！所謂的三權分立，指的是把政府的權能拆成「行政」、「立法」、「司法」三個權力，並且分別由不同的機關負責、彼此互相制衡，避免單一機關擁有過大的權力。但我國並非採取此種三權分立模式，而是採取「五權分立」架構，將「考試權」、「監察權」另外獨立成兩權。

現在大多數的學者認為，「考試權」實際上就是「行政權」的一部分，而「監察權」其實就是「立法權」的一部分，因此基本上還是在三權分立的架構內，也有人主張應該要讓考試權及監察權回歸行政權及立法權，走向真正的三權分立。

而有關監察權的部分，從組織架構來看，已經從過去由各個省市議會選出監察委員的「間接選舉」模式（憲法第91條參照），演變成現在的由總統提名、立法院同意的「提名模式」（憲法增修條文第7條參照）。

另外，從監察委員的組成也可以發現，原先監察院的組成其實比較偏向是一個「民意機關」，因此在修憲前，我國一共有立法院、監察院及國民大會等3個民意機關，形成「類似」美國上下議院、日本參眾議院的多民意機關模式。但是，在憲法修正以後，現在的監察院已經不是民意機關了。

監察院的職權

監察院的職權方面，在憲法修正之後也有了不同。在憲法第90條中說到，監察院的職權包括「同意」、「彈劾」、「糾舉」及「審計」四個權利；但在憲法增修條文第7條第1項中，「同意權」已經從監察院的職權中刪除，而僅剩下「彈劾」、「糾舉」、「審計」等三權。

彈劾權指的是對公務人員的違法失職行為所做的「拔官」處置；糾舉權則同樣針對公務人員的違法失職，所先行的停職或其他急速處分；審計權則是監督政府各機關是否確實執行預算，有否違法凟職行為之權（除了上述三項權力外，還可以行使調查權，但調查權目前仍有爭議）。

監察院究竟可不可以監督司法機關呢？這必須要區分成兩個層次來討論。首先，是可不可以的問題。基於五權分立而制衡的我國憲法原則，司法權受到其他機關的監督，因此監察權在必要的範圍內，應該是可以監督司法權的。這是第一個層次。

監察權對司法權的制衡也不是漫無目的，如果是法官的言行表現，例如法官喝花酒、法官利用上班時間招妓、收賄等等，是可以進行監督的。但是，如果今天監察權的行使是針對「審判權的核心事項」，例如法官的認事用法、法律見解等等，則不適宜行使監察權，否則就會出現監察權凌駕於司法權。

監察院究竟該不該存在？

監察院究竟該不該存在，是一直以來都有的問題，而現在也是開始思考這個問題的時候了。

首先，監察院的監察權其實是從立法權分割出來的，而過去監察權也確實類似於一個和立法院類似的民意機關。在修憲以後，監察權已經不再是民意機關，而從他國的經驗來看，立法權又可以涵括監察院的職權，理論上有沒有必要再多一個監察院。

其次，目前監察院的職權行使是透過《監察法》，但是《監察法》的最後一次修正是在1992年，也就是26年前，有些條文甚至已經不存在，例如《監察法》第5條提到的憲法增修條文第15條就不在憲法增修條文裡。而現在監察院的職權行使，反而是透過監察法施行細則在規範，這種以監察院自己訂的「行政規則」來解釋已經不合時宜的「法律」的立法模式究竟好不好，也值得思考。

不論要不要留下監察院，因為監察院的職權是以憲法規定的，所以如果要把監察院拔掉或更改監察院的職權範圍，勢必得走到修改憲法這一條路，那絕對是一場大工程。究竟未來監察院何去何從，就讓我們繼續看下去吧！（本文轉載自法操FOLLAW）

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