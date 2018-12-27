在家長群組裡被圍攻　孕婦帶7歲自閉兒尋短2屍3命！

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大陸中心／綜合報導

歡樂聖誕節卻發生自殺悲劇！廣州南沙1名32歲的譚姓孕婦，因為患有自閉症的兒子在幼稚園和同學起衝突，在家長群組裡被連番抨擊，要求她兒子要退學，對方家長甚至向園長投訴「怎麼收特殊學生」。譚女疑似受不了壓力而情緒崩潰，竟在25日帶著兒子在屋內燒炭自殺。

據《DV現場》報導，南沙警方證實，一名32歲孕婦和其7歲兒子26日被發現在家身亡。孕婦家屬表示，孕婦是帶著孩子燒炭自殺的。據悉，男童患有自閉症，在2018年9月開始在廣州一家幼稚園就讀，只是在自殺前10多天，他在班上與1位女同學發生衝突。當時懷孕3個月的譚女得知後，在家長群組裡向大家溝通，並透漏兒子患有自閉症的消息，沒想到不僅沒有引來同情心，甚至被其他家長用言語圍攻，還有家長找幼稚園園長要求讓男童退學。

▼ 譚女在家長群組裡遭圍攻。（圖／翻攝自廣東電視台公共頻道《DV現場》，下同。）

幼兒園園長表示，男童剛來上學幾個月，之前只是比較好動，從沒與同學發生過爭執，但在衝突事件發生後，女童家長確實有跑來投訴表示「怎麼會收特殊學生」，因此才會為了暫緩「家長群組吵得很厲害」的情況，安排男童暫停幾天上課。

死者家屬表示，譚女曾感覺自己被「攻擊」，精神「就快崩潰了」，沒想到會在家中燒炭自殺。譚女在26日被人發現在家中自殺後，經警方現場勘驗和法醫初步檢驗，死者符合一氧化炭中毒致死。目前相關調查工作仍在進一步展開中。

看到譚女帶著兒子輕生的悲劇，許多網友認為，「人多一些寬容吧，沒必要把人逼得太絕」、「得饒人處且饒人，何必苦苦相逼呢!本來孕期的情緒就容易低落，鬱悶，再加上這個孩子有自閉症，平時這個媽媽己經操碎了心吧」，也有人認為這是幼稚園小題大作，「孩子之間的打打鬧鬧很正常的，家長何必跟著瞎起哄，孩子的事情就等孩子從小就學會自己處理，我家兒子小時候就是這樣」。

▼ 家屬心痛表示，譚女曾說「快要崩潰了」。

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