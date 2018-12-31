「音樂會館」揪出3越南陪酒妹　「寶兒」第五次來台

▲善化警分局查獲3名越南女子非法打工。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市善化警分局12月30日下午13時58分，接獲110通報位於台南市善化區台一線省道上一家「音樂會館」內有逃逸外勞，茄拔派出所副所長陳啟章率同巡佐蘇財興、廖振華、警員卲德馨、劉育誌等，會同移民署南區事務大隊台南市專勤隊共同前往清查，果真查獲3名越南女子非法唱歌陪酒。

警方到達「音樂會館」實施臨檢查察，發現該店賓客雲集，小姐約20多位，經逐一清查後，副所長陳啟章在小姐休息室發現床舖棉被隆起，直覺有人躲在被子內，經趨前將被子掀開，當場查獲3名越南籍女子持觀光免簽證來台非法工作：花名娜娜的22歲女子是第4次入境，2018年8月25日持觀光護照入境至9月24日止（逾期停留），花名MM的23歲女子第1次入境，2018年12月28日持觀光護照入境至2019年1月11日止，花名寶兒25歲女子第次5入境，2017年5月28日持觀光護照入境至6月11日止（逾期停留）。

▲台南市善化警分局獲報位於善化區台一線省道上一家「音樂會館」內有逃逸外勞非法打工。

經警方帶案處理後，這3名女子坦承均以觀光名義前來，都是抱著淘金夢來台工作，未料錢還沒賺飽就被警方查獲。來台期間是一位越南籍阮氏「阿姨」負責她們的食宿，平時都是「阿姨」載她們去店內陪客人唱歌喝酒，日薪約新台幣1至2千元不等，都是以Line通訊軟體聯絡，除了工作外大部分時間都在睡覺，很少出門，偶而會帶去逛夜市買東西，「阿姨」的真實身分並不清楚，她人很好。全案訊畢後，3名越南女子依入出國及移民法、就業服務法解送移民署南區事務大隊臺南市專勤隊處理。

日前越南籍旅客透過「觀宏專案」來臺後逃逸，讓不法集團有機可乘，藉此機會影響國內治安及從事非法打工，善化警分局長許芳毅表示失聯外僑在台已無合法身分，唯有透過從事非法打工才能生存，呼籲民眾勿聘僱來路不明之外國人；如有相關訊息，請立即向警察單位通報，善化分局將持續規劃相關勤務，主動出擊清查，呼籲勿心存僥倖以身試法。