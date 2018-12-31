　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

「音樂會館」揪出3越南陪酒妹　「寶兒」第五次來台

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台南市善化警分局獲報位於台南市善化區台一線省道上一家「音樂會館」內有逃逸外勞非法打工。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲善化警分局查獲3名越南女子非法打工。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市善化警分局12月30日下午13時58分，接獲110通報位於台南市善化區台一線省道上一家「音樂會館」內有逃逸外勞，茄拔派出所副所長陳啟章率同巡佐蘇財興、廖振華、警員卲德馨、劉育誌等，會同移民署南區事務大隊台南市專勤隊共同前往清查，果真查獲3名越南女子非法唱歌陪酒。

▲台南市善化警分局獲報位於台南市善化區台一線省道上一家「音樂會館」內有逃逸外勞非法打工。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方到達「音樂會館」實施臨檢查察，發現該店賓客雲集，小姐約20多位，經逐一清查後，副所長陳啟章在小姐休息室發現床舖棉被隆起，直覺有人躲在被子內，經趨前將被子掀開，當場查獲3名越南籍女子持觀光免簽證來台非法工作：花名娜娜的22歲女子是第4次入境，2018年8月25日持觀光護照入境至9月24日止（逾期停留），花名MM的23歲女子第1次入境，2018年12月28日持觀光護照入境至2019年1月11日止，花名寶兒25歲女子第次5入境，2017年5月28日持觀光護照入境至6月11日止（逾期停留）。

▲台南市善化警分局獲報位於台南市善化區台一線省道上一家「音樂會館」內有逃逸外勞非法打工。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市善化警分局獲報位於善化區台一線省道上一家「音樂會館」內有逃逸外勞非法打工。

經警方帶案處理後，這3名女子坦承均以觀光名義前來，都是抱著淘金夢來台工作，未料錢還沒賺飽就被警方查獲。來台期間是一位越南籍阮氏「阿姨」負責她們的食宿，平時都是「阿姨」載她們去店內陪客人唱歌喝酒，日薪約新台幣1至2千元不等，都是以Line通訊軟體聯絡，除了工作外大部分時間都在睡覺，很少出門，偶而會帶去逛夜市買東西，「阿姨」的真實身分並不清楚，她人很好。全案訊畢後，3名越南女子依入出國及移民法、就業服務法解送移民署南區事務大隊臺南市專勤隊處理。

日前越南籍旅客透過「觀宏專案」來臺後逃逸，讓不法集團有機可乘，藉此機會影響國內治安及從事非法打工，善化警分局長許芳毅表示失聯外僑在台已無合法身分，唯有透過從事非法打工才能生存，呼籲民眾勿聘僱來路不明之外國人；如有相關訊息，請立即向警察單位通報，善化分局將持續規劃相關勤務，主動出擊清查，呼籲勿心存僥倖以身試法。

ET快訊
金牛人夫送街友婆婆外套「快哭了」　妻生氣又感動原因曝
他車位「被消失」問警衛冷回　吳宗憲曝電視台殘酷真相
向友討1萬碰壁　他「4個忍下來」300元撐12天：怎撐？
嘉義曾勁堯紅了！駁二停車場人肉佔位超嗆

關鍵字：善警,越南妹,陪酒,唱歌

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

她喝完飲料「秒昏睡」疑被性侵　姑丈留「對不起字條」辯：給老婆喝的

月薪6萬欠債養賓士！　主廚搶匪9月升職曾感性：一路走來不容易

女屍隨寒風漂往阿塱壹古道　11送行者夜飆6小時幫她找回家路

影／「喬事情」遭武士刀穿胸開洞　3男無視求情當場殺死她男友

紅牌重機「省錢」停進機車格？行車紀錄器曝光原PO臉超腫

渣男拿裸照強逼10次分手炮　OL「2個月」慘遭性侵7次

以蒸氣當掩護！趁美女瞇眼淋著熱水　男掏出「哀鳳攝不停」

新竹8級陣風發威！新埔大橋路燈腰斬斷頭　騎士：根本快被吹走

高雄瘋跨年／2019夢時代跨年晚會、義大煙火　交通資訊看這裡

嗨到2019年！義大999秒煙火點亮高雄　南台灣8縣市跨年演唱會總整理

反對養狗！阿嬤嗆養了就載去丟　4年後「親手釘木床」變職業狗奴

郭子乾「韓國瑜→柯文哲」只花20秒　《悶鍋出任務》從後台演到幕前

帥氣兒子低調迎娶美嬌娘！ 小倆口甜蜜現身　賴清德：盼明年抱孫子

陳意涵挺孕肚合體《比悲傷》　嗆劉以豪不宣傳：是在紅什麼？

綁鞋帶坐垮攤車還留紙條求償　網批：現在肇事的比較委屈？

牛排吃到飽VS大胃王　路路狂嗑150盎司老闆投降

因電影分級5歲兒被拒絕賣票　恐龍爸暴走「等你下班揍你」

清水地熱新規劃日式風格登場　冷天必煮！暖暖溫泉蛋、玉米

許維芳組曲《等你下課+最長的電影》 一回來就遭待定...淚灑攝影棚

JIN搭燦烈.多賢「差點防彈問候」　V生日謝A.R.M.Y：會摘天上星星給你

以蒸氣當掩護！趁美女瞇眼淋著熱水　男掏出「哀鳳攝不停」

新竹8級陣風發威！新埔大橋路燈腰斬斷頭　騎士：根本快被吹走

高雄瘋跨年／2019夢時代跨年晚會、義大煙火　交通資訊看這裡

嗨到2019年！義大999秒煙火點亮高雄　南台灣8縣市跨年演唱會總整理

嗨到2019！姐姐、阿妹尬盧廣仲　北台灣10縣市跨年演唱會總整理

鐵窗鎖不住！雙親早逝陰影難走出　18歲男7樓頂墜落身亡

2千人擠爆紫南宮！信徒激烈狂衝搶「豬來福錢母」　1婦腳扭傷

「音樂會館」揪出3越南陪酒妹　「寶兒」第五次來台

漁船船員遭捲揚機鋼索擊中頭部昏迷　台南海巡協助送醫

屏東山地門轎車翻落邊坡3人受困　勇消神救援6分鐘救出　

台東迎新年／三仙台迎曙光許願　太麻里比基尼路跑搶眼

賴琳恩「光溜溜只遮重點部位」！　爆尺度床照PO網…嬌喊：超舒服

普丁發賀年信給川普！　希望就「廣泛議題」重啟對話

以蒸氣當掩護！趁美女瞇眼淋著熱水　男掏出「哀鳳攝不停」

影／逆向鐵馬把轎車頭撞成「內凹八字型」　網驚：這神車啥牌子的

3天前有端倪！遭指交往全昭旻　李光洙慌張「講出真心話」

新竹8級陣風發威！新埔大橋路燈腰斬斷頭　騎士：根本快被吹走

自爆趁女傭睡覺偷摸！杜特蒂「掀毯子騷擾」　女權團體：下台

備戰跨年》看完101煙火　搭散場接駁車轉捷運回家好方便

影／跨年最怕手機沒電　五招讓手機撐整晚

大胸部女生的7種日常困擾　彎腰撿筆也能變大家的獵物

社會熱門新聞

恐怖3秒看他沒呼吸！翁撞死20..

女房仲太正！已婚男公事談到床上

3天王武士刀尋仇！女友目睹他被..

嘉義曾勁堯你紅了！　駁二停車場..

主廚搶匪遭羈押　友嘆：到底在幹..

草莓園「被恐攻」　農民淚怨「逼..

主廚曝簽賭歷程　求債主：別為難..

著名阿塱壹古道發現女屍　岸巡、..

戴發奎：越南黑幫將成為台灣社會..

影／「喬事情」被砍　女目擊男友..

頂著15度低溫！76歲阿伯一路..

火鍋店老闆酒後失控　槍殺男大生

男妒鄰搶搖搖馬生意　潑髒水復仇

更多熱門

相關新聞

高中生包場慶生　女暖舉感動萬人

下一代有教育救了！台中有女網友和家人去豐原一間火鍋店用餐，剛好遇到一團高中生包半場，期間還大聲唱歌慶生，沒想到活動結束後，其中一個女高中生竟走過來，一桌一桌道歉，嚇得她驚呼「現在還有這麼有禮貌的小孩子嗎？」PO文隨即引發上萬人大讚，感動直呼「快哭了」、「成功的教育」，甚至建議「幫他們買單，值得嘉獎啊！」

越南捕獲天菜！老司機極樂5日遊曝光

歡度聖誕節　學童扮妝發糖報佳音

報酬媲美鄧紫棋！尾牙唱歌秒賺1萬5

邁邁唱紅豆　韓國瑜：我唱得比他好

讀者迴響

發燒話題

非洲豬瘟 普悠瑪內幕 印尼海嘯 王祖賢 王令麟 聖誕節 MAMA 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 江丙坤 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 地震 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

男粉貼黑歷史　高嘉瑜崩潰：你故意的

言承旭回應了！揭與田家達真實關係

恐怖3秒看他沒呼吸！翁撞死20歲騎士

五迷舉手點「這首歌」阿信傻眼了

李光洙認愛李善彬！

女房仲太正！已婚男公事談到床上

公主女友怕辣！暴吼奶奶：要說幾次

賴清德「高學歷超正媳婦」曝光！

網對比蔡瑞雪「原圖vs.開濾鏡」嚇歪

肉腸躲2次安檢入境！網紅自首省20萬

7歲兒搭纜車亂動「半空墜落」！廖家儀嚇瘋

柯佳嬿一嘟嘴…坤達秒懂「老婆需求」

張善為癱瘓5年近況曝光

金牛夫送街友外套　妻生氣又感動原因曝

徐玄深V「完美胸型」全露　網：很有料！

更多

最夯影音

更多

反對養狗！阿嬤嗆養了就載去丟　4年後「親手釘木床」變職業狗奴

郭子乾「韓國瑜→柯文哲」只花20秒　《悶鍋出任務》從後台演到幕前

帥氣兒子低調迎娶美嬌娘！ 小倆口甜蜜現身　賴清德：盼明年抱孫子

陳意涵挺孕肚合體《比悲傷》　嗆劉以豪不宣傳：是在紅什麼？

綁鞋帶坐垮攤車還留紙條求償　網批：現在肇事的比較委屈？

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面