郭國文主張開放民進黨　號召啟動「新民進黨運動」

▲台南立委補選參選人郭國文提出「新民進黨運動」，主張線上入黨、網路初選，以及100元選總統的主張，讓民進黨再次成為讓人民信任的政黨。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南立委補選參選人郭國文表示今年民進黨大敗真正原因不是台灣人民放棄民進黨，而是希望民進黨改革，台灣最大黨不是「討厭民進黨」，而是「改革民進黨」，所以郭國文提出「新民進黨運動」，要讓民進黨能更貼近民意基礎為人民服務，再次成為讓人民信任的政黨。

郭國文說明有膽識才能拼改革，在台灣民主歷程的關鍵時，他來沒有缺席！從參與野百合學運、勞權運動，2004年為了抵抗中國的威脅，在台南縣成功辦理第一次手牽手運動，並成為之後全國牽手護台灣的基礎，當選大台南1、2屆議員後被徵召到中央，2018年則為了固守南台灣的民主的堡壘，辭官回到家鄉輔選市長、議員及里長，也更深刻體會到台南民主與國家安全面臨重大時刻，所以秉持草根精神與初衷，責無旁貸參選台南第二選區立委補選，因為在改革的過程，民進黨需要的謙卑傾聽繼續拼的專業與歷練，需要的是穩健的中生代來當民意與政府的橋樑。

郭國文也表示台灣人民現在不是放棄民進黨，而是希望民進黨改革，所以他主張要啟動「新民進黨運動」，以民意的需求和核心，該換的就換、該改的就改，同時也說明歐洲網路原生黨-海盜黨已取得國會相當多的席次，面對新媒體的趨勢，民進黨更應思考新世代的主張，所以他主張召開臨時全代會，開放線上入黨、網路初選，同時降低黨費讓100元就能參加總統初選，唯有讓更多新血的注入，才能讓民進黨提振與重生，唯有讓民進黨的主張更貼近民意的需求，才能再次成為人民信任的政黨，重新出發為人民服務。