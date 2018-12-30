人妻傳訊小王「老公、好想你欸」　正牌夫發綠光怒求償百萬

▲人妻傳訊小王「老公我想你」等語，正牌丈夫怒求償百萬。（示意圖／免費圖庫pixabay）



記者陳玉／台中報導

葉姓人妻與陳姓男子婚外情，被其丈夫發現LINE通訊軟體內互稱「老公」、「老婆」及「好想你欸」和愛你、飛吻等對話及貼圖等，葉女丈夫提出侵害配偶權告訴求償100萬元，雖2人辯「無逾越兩性關係交往」；但法官認為，雙方已明顯逾越正常社交男女關係，一審判賠7萬元，仍可上訴。

判決書指出，葉女於1998年結婚，於2017年4月起與陳男有不當男女交往關係，葉女丈夫在其手機內發現2人曖昧訊息，包括「老公晚安安」、「想想想超想你惹」、「好想你欸」等對話，及愛你啦、想你了等貼圖，葉女丈夫發現後憤怒質問2人，葉女拒絕回答並離家出走、陳男則坦承傳送訊息。

葉女、陳男向法官辯稱，2人相關對話，都是因葉女丈夫長期對她暴力相向，2人對話偶有用字遣詞不當之處，都屬於「玩笑」，是陳男要安慰葉女而發送，2人絕無超越朋友分際之不當往來。

台中地院法官認為，根據葉女丈夫提供的手機通訊軟體對話記錄，見葉女與陳男互稱「老公」、「老婆」，並傳送愛你、想你等貼圖表達情感，其中更提及「你今天為什麼親嘴的時候都沒有想親的感覺」的親吻行為，依一般社會經驗法則，2人相處互動親暱。

法官審理後認為，葉女、陳男2人已明顯逾越正常社交的男女關係，認定葉女丈夫請求賠償依法有據，但審酌2人財力，認定賠償7萬元，超過請求範圍予以駁回，全案仍可上訴。