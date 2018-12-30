獨／「輪椅狼」腳殘卻有鹹豬手　襲胸好心女高中生12小時落網

▲高中女在派出所看到父親當場落淚 。（示意圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名女高中生好心幫一名身障人士推輪椅過馬路，但沒想到卻反遭襲胸爆哭，員警受理案件後，趕緊調閱監視器畫面，不但查到這名輪椅狼的身份，不到12小時就把人抓進了派出所，員警私下說要不是穿制服，不然一定要「講一下心事」。

其實警方第一時間查出這名輪椅狼的身份以後，立刻前往這名身障人士住家埋伏，但沒想到他很少回家，這下該怎麼辦？員警還是不放棄，就在案發地點周邊搜尋，終於附近一間加油站找到了他，隨後將他帶進了派出所，這名身障人士姓謝，今年56歲，進了派出所後，面對警方詢問坦承犯行，不過遇到了關鍵問題，為何要對女高中生襲胸，謝姓嫌犯就避而不答。

看到這名謝姓嫌犯不願意回答問題，員警非常不高興，當場訓斥：「小女生好心幫忙你，你卻對他襲胸，這樣對嗎？」一番話讓謝姓嫌犯低著頭，員警私下表示要不是身穿警察制服，不然一定要「聊心事」。

▲女高中生好心推輪椅反遭身障人士襲胸 。（示意圖／記者吳奕靖攝）

這起襲胸案件就發生29日上午9點多，一名女高中生前往學校途中，經過一處公園旁邊，看到謝姓嫌犯推著輪椅要過馬路，好心的女高中生立刻上前詢問是否要幫忙，這名身障人士表示需要，女高中生立刻幫忙推輪椅，但沒想到就在通過路口以後，這名身障人士回過身同時伸出手，一把就往女高中生的胸部摸去，隨後立刻快速推著輪椅走，女高中生來不及追，只好回到學校跟教官報告，隨後由女教官陪同到派出所報案。

女高中生的父親趕到派出所，原本表現堅強的女高中生當場落淚痛哭，還頻頻問著父親說：「難道幫助人有錯嗎？為何要被遭到這樣對待」，一邊爆哭一邊說，淚珠流滿整個小臉，讓看到這一幕的派出所員警都很心酸，私下表示拳頭都硬了，現在將人逮補，不但讓周邊居民鬆口氣，也讓司法還給這名女高中生一個公道。

