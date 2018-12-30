　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

獨／「輪椅狼」腳殘卻有鹹豬手　襲胸好心女高中生12小時落網

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲高中女在派出所看到父親當場落淚 。（示意圖／記者吳奕靖攝）

▲高中女在派出所看到父親當場落淚 。（示意圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名女高中生好心幫一名身障人士推輪椅過馬路，但沒想到卻反遭襲胸爆哭，員警受理案件後，趕緊調閱監視器畫面，不但查到這名輪椅狼的身份，不到12小時就把人抓進了派出所，員警私下說要不是穿制服，不然一定要「講一下心事」。

其實警方第一時間查出這名輪椅狼的身份以後，立刻前往這名身障人士住家埋伏，但沒想到他很少回家，這下該怎麼辦？員警還是不放棄，就在案發地點周邊搜尋，終於附近一間加油站找到了他，隨後將他帶進了派出所，這名身障人士姓謝，今年56歲，進了派出所後，面對警方詢問坦承犯行，不過遇到了關鍵問題，為何要對女高中生襲胸，謝姓嫌犯就避而不答。

看到這名謝姓嫌犯不願意回答問題，員警非常不高興，當場訓斥：「小女生好心幫忙你，你卻對他襲胸，這樣對嗎？」一番話讓謝姓嫌犯低著頭，員警私下表示要不是身穿警察制服，不然一定要「聊心事」。

▲女高中生好心推輪椅反遭身障人士襲胸 。（示意圖／記者吳奕靖攝）

▲女高中生好心推輪椅反遭身障人士襲胸 。（示意圖／記者吳奕靖攝）

這起襲胸案件就發生29日上午9點多，一名女高中生前往學校途中，經過一處公園旁邊，看到謝姓嫌犯推著輪椅要過馬路，好心的女高中生立刻上前詢問是否要幫忙，這名身障人士表示需要，女高中生立刻幫忙推輪椅，但沒想到就在通過路口以後，這名身障人士回過身同時伸出手，一把就往女高中生的胸部摸去，隨後立刻快速推著輪椅走，女高中生來不及追，只好回到學校跟教官報告，隨後由女教官陪同到派出所報案。

女高中生的父親趕到派出所，原本表現堅強的女高中生當場落淚痛哭，還頻頻問著父親說：「難道幫助人有錯嗎？為何要被遭到這樣對待」，一邊爆哭一邊說，淚珠流滿整個小臉，讓看到這一幕的派出所員警都很心酸，私下表示拳頭都硬了，現在將人逮補，不但讓周邊居民鬆口氣，也讓司法還給這名女高中生一個公道。
 

ET快訊
柯奐如被鈕承澤逼上床！忍11年哭著說實話：我想活下去
東北季風狂襲冷炸探10℃！北北基宜發布大雨特報

關鍵字：女高中生,好心,推輪椅,鹹豬手,襲胸

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

她喝完飲料「秒昏睡」疑被性侵　姑丈留「對不起字條」辯：給老婆喝的

月薪6萬欠債養賓士！　主廚搶匪9月升職曾感性：一路走來不容易

女屍隨寒風漂往阿塱壹古道　11送行者夜飆6小時幫她找回家路

影／「喬事情」遭武士刀穿胸開洞　3男無視求情當場殺死她男友

紅牌重機「省錢」停進機車格？行車紀錄器曝光原PO臉超腫

渣男拿裸照強逼10次分手炮　OL「2個月」慘遭性侵7次

懷疑女友愛上小鮮肉！　癡情男「笨騎失竊車」潛入房埋伏被抓

影／最強人肉輪擋！車上鎖「人在車外」　醉男右腳掌卡車輪力抗D檔

獨／另結新歡勒死大16歲女師　威總兒辯「被強迫」判賠905萬

陸漁船進澎湖內海「避風」越界拖網　海巡「水砲掃蕩」驅離15艘

白沙屯媽祖破天荒下高屏繞境！ 土地公降駕？老翁抖動捻鬍大笑

哈林xGail首次合作《老實情歌》 兩人同台畫面...超溫馨

「正面」玩人體衝浪遭笑翻　陳其邁：小邁邁還完整

婚前最少跟對方一起旅行一次　他是對的人嗎？做這5點就懂了

謝和弦被問「和老婆拚做人」　氣飆髒話：X!不是講過了

西裝男跟著前方路人闖紅燈　下秒遭客運輾過網友掀論戰

磨蹭50秒！伴讀貓打擾弟寫功課 媽被閃到內傷：何時才能寫完啊

香蕉哥哥甜吻草莓姐姐！ 「結婚可以大方牽手了」

許淨淳自創曲《安捏母湯》遭待定　蕭敬騰怨李友廷:你太殘忍了

父患漸凍症...阿嬤撿回收掙錢　10歲童捨玩樂照顧「河馬爸爸」

懷疑女友愛上小鮮肉！　癡情男「笨騎失竊車」潛入房埋伏被抓

影／最強人肉輪擋！車上鎖「人在車外」　醉男右腳掌卡車輪力抗D檔

獨／另結新歡勒死大16歲女師　威總兒辯「被強迫」判賠905萬

陸漁船進澎湖內海「避風」越界拖網　海巡「水砲掃蕩」驅離15艘

公車靠站被當「惡意逼車」　女騎士怒嗆聲引爆街頭大戰

嘉義曾敬堯你紅了！駁二停車場「人肉佔位」扭屁嗨比YA　網怒蓋樓

影／越南落跑團大逃亡她們也遭殃　11泰妹假觀光真賣淫「清涼曝光」

兄弟檔賣「彩色惡魔」車陣中狂飆　被逮後哥哥秒甩鍋：我弟賣的

台7甲驚魂！連假追賞山間美景　落石砸中「直躺後行李箱」

女友人借住「狂吞藥嘔吐」噎死！豪宅→凶宅　房客衰賠511萬

阿金豬隊友張口含住「餅乾」　怎麼有一股「哈味」？

「軟著陸月球背面」倒數計時！　嫦娥四號完成環月降軌控制

2018按讚數最多的「十大話題」：名人離世、順風車、范冰冰補稅

「醒醒吧！台灣不需要這麼多人才」　七年級生沉痛告白超中肯

草莓撞傷能吃嗎？挑選、保存秘訣曝光...清洗要做到這4點

迎接2019！國道服務區延長營業時間、辦跨年晚會　服務亮點統整

賴清德媳新娘「米篩」遮頂　內行人一看秒懂「黃花大閨女」

2018年石虎9死4傷　「小草」野放後1個月同路段遭輾斃

與未滿13歲兒童發生關係　美23歲華裔游泳教練遭控性侵！

伴奏人員眼神死告狀：搶走我的吉他！　 釣出IU噴笑回覆

25歲女恐懼求醫滿口牙結石 比牙齒還大顆...網友全嚇歪

社會熱門新聞

為贖賓士搶銀行！帥主廚臉書起底

即／六福皇宮剛收！爆五星副主廚..

曾代理3.8億金流賭博網遭逮　..

女高中生助身障人過馬路　反遭襲..

火鍋老闆開2槍殺人　友：實踐學..

彰化兇殺案！男腹部被制身亡　

情侶曬恩愛坐垮攤車　竟留21字..

老狗「陪伴阿嬤20年」突走失　..

火災躲浴室慘死　消防嘆：別躲那

頂著15度低溫！76歲阿伯一路..

她喝完飲料疑被性侵　姑丈留「對..

主廚搶匪曾同框王淺秋　熟練切牛..

獨子！男大生回彰化跨年葬身火窟

更多熱門

相關新聞

首次約女網友　色男伸魔掌

一名陳姓男子2017年在臉書主動加女子小美（化名）為好友，並以李XX名義相約到一處夜市碰面，隨即將對方載往產業道路某處，並於停車後先親吻嘴唇，對方隨即以雙手抵抗及「我不要」等語明確推拒，他仍強制性交得逞1 次，隨後便騎車逃逸。案經桃園地院審結，依犯強制性交罪，判處陳男有期徒刑3年8月，可上訴。

女高中生助身障人過馬路　反遭襲胸

迴轉壽司狂推甜點　全是為了吸引女高中生

強脫女高中生內褲硬上　噁男：才被強X一次

工程師強奪女同志初夜　辯稱：是性交易

讀者迴響

發燒話題

非洲豬瘟 普悠瑪內幕 印尼海嘯 王祖賢 王令麟 聖誕節 MAMA 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 江丙坤 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 地震 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

女友15天刷40萬！他月薪30萬崩潰了

張景嵐「不是不愛，是祝福」爆哭

爆乳媽激吻17歲兒　他下一秒喬泳褲

他吃麵被屁孩酸感覺滿窮　反擊後悔了

張善為癱瘓5年近況曝光

23歲邊緣妹預告殺10人　網肉搜入浴照

香蕉集23位水果家族！第一代元老曝光

孫安佐曝光「美國監獄霸凌真相」

吃土可包覆脂肪　比減肥藥還有效

元老「芭樂哥哥」消失18年近況曝光

山豬闖入軌道　遭高鐵撞上吐血死

睡著妹老公曝光！起底超猛追愛行動

不知自己被丟棄　忠犬守原地半年

車亂停門口5天　他怒保鮮膜包車

短尾貓被錯當家貓　野放影片曝光

更多

最夯影音

更多

白沙屯媽祖破天荒下高屏繞境！ 土地公降駕？老翁抖動捻鬍大笑

哈林xGail首次合作《老實情歌》 兩人同台畫面...超溫馨

「正面」玩人體衝浪遭笑翻　陳其邁：小邁邁還完整

婚前最少跟對方一起旅行一次　他是對的人嗎？做這5點就懂了

謝和弦被問「和老婆拚做人」　氣飆髒話：X!不是講過了

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面