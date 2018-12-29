獨／女高中生幫推輪椅「好心被襲胸」報案爆哭...員警拳頭硬了

▲女高中生好心推輪椅反遭身障人士襲胸 。（示意圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

「真的是好心被雷親！」一名身障人士要過馬路，女高中生好心幫推輪椅，沒想到這名身障人士竟然伸出鹹豬手襲胸，讓女高中生嚇壞了，立刻跑到學校跟教官報告，隨後到了派出所的時候痛哭，頻頻問趕到派出所的父親說：「難到好心幫助人有錯嗎？」，還表示他推輪椅很快就跑了，自己連追都追不到。

這名女高中生在29日上午9點多要到學校的路途中，經過一處公園旁邊，看到一名身障人士推著輪椅要過馬路，好心的女高中生立刻上前詢問是否要幫忙，這名身障人士表示需要，女高中生立刻幫忙推輪椅，但沒想到就在通過路口以後，這名身障人士回過身同時伸出手，一把就往女高中生的胸部摸去，隨後立刻快速推著輪椅走，女高中生來不及追，只好回到學校跟教官報告，隨後由女教官陪同到派出所報案。

▲高中女在派出所看到父親當場落淚 。（示意圖／記者吳奕靖攝）

女高中生的父親趕到派出所，原本表現堅強的女高中生當場落淚痛哭，還頻頻問著父親說：「難道幫助人有錯嗎？為何要被遭到這樣對待」，一邊爆哭一邊說，淚珠流滿整個小臉，讓看到這一幕的派出所員警都很心酸，還出言安慰這不是你的錯，隨後也立刻進行筆錄，受到驚嚇的女高中生在做完筆錄後離開派出所時，心情平復露出笑容表達感謝，員警說：「讓被害人笑，是我們警方的責任」。

這名身障人士的作為，引發員警眾怒，私下表示拳頭都硬了！立刻調閱路口監視器，找尋這名涉嫌襲胸坐輪椅的身障人士下落，目前也已經確認他的身份也前往住處，要請他到派出所說明，幫這名女高中生出口氣。