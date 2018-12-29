第一次見面就載女網友到產業道路抱抱襲胸　色男被判3年8月

▲男網友對第一次見面的女網友伸出狼爪。（圖／示意圖／CFP）

地方中心／桃園報導

一名陳姓男子2017年在臉書主動加女子小美（化名）為好友，並以李XX名義相約到一處夜市碰面，隨即將對方載往產業道路某處，並於停車後先親吻嘴唇，對方隨即以雙手抵抗及「我不要」等語明確推拒，他仍強制性交得逞1 次，隨後便騎車逃逸。案經桃園地院審結，依犯強制性交罪，判處陳男有期徒刑3年8月，可上訴。

依判決書提到，陳男將女網友載至一處巷內產業道路某處，於停車後先親吻嘴唇，遭對方明確推拒，仍接續強抱、撫摸胸部、下體、指侵，又強行拉住對方要求撫摸生殖器，並以「如果不幫我打手槍，我就不載你回家」等語要脅 ，強制性交得逞1 次後便騎車逃逸。

後來是因小花不甘受辱，報警處理，全案因此曝光。桃園地院法官審酌陳男未能克制自身情慾，無視對方明確拒絕，以強制手段性侵害，造成對方心理恐懼與傷害，違反社會善良風俗，且未能與對方達成和解，最後，量處3年8月徒刑，以資懲儆。

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