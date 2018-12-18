聊天就給10萬！關車門強脫「女高中生」內褲硬上　噁男：才被強X一次

▲陳男在車上對「小花」伸出狼爪。（圖／示意圖，無關本案／pixabay）

地方中心／台南報導

一名陳姓男子透過LINE認識了女高中生「小花」（化名），而他不斷用金錢利誘對方見面，甚至將金額抬高到5萬元，又以在車上陪聊天10分鐘給10萬元利誘「小花」上車，卻偷偷將門反鎖，又繼續加碼到30萬，要「小花」跟他發生關係，被拒絕後，他竟在車內企圖硬來。另外，陳男事後還傳訊給她說：「才被強姦一次而已」對此，台南地院依法判陳男8年徒刑。

女高中生「小花」表示，對方自從加了她的LINE後，就一直約她出來，而在事發前一天，對方還說只要陪他純聊天就給5萬元，但到了現場後，「小花」要求對方不可以關上車門，但陳男卻以「陪我10分鐘就好，就給你10萬元」利誘她上車，但「小花」上車後，陳男竟不斷加碼到30萬元，企圖要「小花」跟他發生關係。

「小花」拒絕後，陳男竟把車子開到偏僻的地方，直接從駕駛座爬到後座，強行扯掉「小花」的牛仔褲跟內褲，但因為對方的激烈反抗，陳男才沒有順利進入，但仍是用手指侵犯了「小花」。

「小花」不斷掙扎反抗，最後用計告訴陳男「希望我的第一次是在旅館」等語，成功說服了對方，趁著對方在和旅館人員接洽時，「小花」藉機大聲呼救。對此，陳男辯稱，是因為對方說想發生性行為才會去汽車旅館，但他不知道對方為什麼要喊救命。另外，陳男也否認知道對方未成年。台南地院不採信其說詞，依強制性交罪判他8年徒刑，可上訴。

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