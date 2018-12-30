離婚1個月！外遇妻哭求前夫「幫我報仇」　結局超療癒...網冷笑勸：別回頭

網搜小組／綜合報導

一名單親爸深夜po文表示，前妻最近突然哭求原諒，還要求他對自己和小王提告通姦，讓他不禁猶豫是否該照做，甚至為了孩子，放下恩怨重新接納她。對此，網友們一面倒勸「千萬別回頭」，而看到對方血淋淋的現世報，也大呼太療癒啦！

單親爸在爆怨公社問道，「若離婚的前妻，1個月後忽然跑回來，哭著跟你說她對不起我，對不起這個家，要求我提告她跟外遇對象通姦，只是想報復這男的，你們覺得我還需要理會嗎？」

單親爸提到，小王原本也有家庭， 同樣為了這樁婚外情離婚；但諷刺的是，事後小王後悔了，甚至回去找前妻做愛。這樣戲劇性的轉折，讓吃瓜群眾們拍手叫好，直說「個人造孽個人擔，活該死好」、「她咎由自取」。

▲網友一面倒勸他別淌渾水。（圖／翻攝自爆怨公社）

另外，他也在想，該不該因為對方是孩子的媽，所以不計前嫌幫她報仇，甚至和她重新來過。對此，大票網友都勸不要，紛紛表示「都離婚了...大嬸妳是誰」、「叫她跟客兄一起去吃屎啦」、「她還有臉回來請你幫忙啊」、「你只是被利用的棋子而已」、「不理會，你過自己的新生活吧」、「愛的相反詞不是恨，是冷漠」。

但也有一些人持不同看法，「別跟錢過不去，當然吿，領個紅包好過年」、「找律師商量，看告成的機率，別沒告成反花錢浪費在X子身上」、「那就告唄，然後拿了遮羞費請她離開」、「確定有錢拿再告，但不要復合」。至於律師則建議他，「先評估過證據後再決定較妥。」

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