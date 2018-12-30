　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

離婚1個月！外遇妻哭求前夫「幫我報仇」　結局超療癒...網冷笑勸：別回頭

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼男女,兩性,吵架,相愛,交往,婚姻,戀愛,情侶,伴侶。（示意圖／CFP）

網搜小組／綜合報導

一名單親爸深夜po文表示，前妻最近突然哭求原諒，還要求他對自己和小王提告通姦，讓他不禁猶豫是否該照做，甚至為了孩子，放下恩怨重新接納她。對此，網友們一面倒勸「千萬別回頭」，而看到對方血淋淋的現世報，也大呼太療癒啦！

單親爸在爆怨公社問道，「若離婚的前妻，1個月後忽然跑回來，哭著跟你說她對不起我，對不起這個家，要求我提告她跟外遇對象通姦，只是想報復這男的，你們覺得我還需要理會嗎？」

單親爸提到，小王原本也有家庭， 同樣為了這樁婚外情離婚；但諷刺的是，事後小王後悔了，甚至回去找前妻做愛。這樣戲劇性的轉折，讓吃瓜群眾們拍手叫好，直說「個人造孽個人擔，活該死好」、「她咎由自取」。

▲外遇妻離婚1個月！哭求前夫「幫她報仇」　結局超療癒...網冷笑勸：別回頭。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲網友一面倒勸他別淌渾水。（圖／翻攝自爆怨公社）

另外，他也在想，該不該因為對方是孩子的媽，所以不計前嫌幫她報仇，甚至和她重新來過。對此，大票網友都勸不要，紛紛表示「都離婚了...大嬸妳是誰」、「叫她跟客兄一起去吃屎啦」、「她還有臉回來請你幫忙啊」、「你只是被利用的棋子而已」、「不理會，你過自己的新生活吧」、「愛的相反詞不是恨，是冷漠」。

但也有一些人持不同看法，「別跟錢過不去，當然吿，領個紅包好過年」、「找律師商量，看告成的機率，別沒告成反花錢浪費在X子身上」、「那就告唄，然後拿了遮羞費請她離開」、「確定有錢拿再告，但不要復合」。至於律師則建議他，「先評估過證據後再決定較妥。」

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！

ET快訊
柯奐如被鈕承澤逼上床！忍11年哭著說實話：我想活下去
東北季風狂襲冷炸探10℃！北北基宜發布大雨特報

關鍵字：外遇,前妻,離婚,通姦罪,報仇,小王,戴綠帽,偷吃,現世報,前夫,爆怨公社

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

月薪30萬1棟房！女友「15天刷40萬」2卡全爆　未來岳母伸魔爪…他崩潰了

「東京車站怒殺10人」23歲邊緣妹預告全面殺戮　網肉搜入浴照驚呆了

2屁孩酸「隔壁感覺滿窮的」　他戴耳機吃拉麵叫服務生反擊後悔了：好幼稚

車堵門口5天！屋主直播「保鮮膜包車」洩憤　萬人觀看：太治癒了

影／台中高中生包半場慶生　她吃火鍋嚇一跳！女學生「驚人舉動」感動萬人

「台中車站→一中街」她搭計程車遭喊價　司機整路哭拒載：你走過去啊

睡著妹老公曝光！從網路認識...起底超高明「追愛行動」娶走汽修廠千金

豬隊友帶小孩！她驚「兒子穿四角內褲上學」怒炸：老公你瞎了嗎

「懷孕變肥又醜」狂羞辱！女友躲背後偷聽…爆哭砸肚　男友傻眼：公主病

門鈴壞掉...麥當勞外送自動敲門她驚呆！店員還記菜單：全店都知

白沙屯媽祖破天荒下高屏繞境！ 土地公降駕？老翁抖動捻鬍大笑

哈林xGail首次合作《老實情歌》 兩人同台畫面...超溫馨

「正面」玩人體衝浪遭笑翻　陳其邁：小邁邁還完整

婚前最少跟對方一起旅行一次　他是對的人嗎？做這5點就懂了

謝和弦被問「和老婆拚做人」　氣飆髒話：X!不是講過了

西裝男跟著前方路人闖紅燈　下秒遭客運輾過網友掀論戰

磨蹭50秒！伴讀貓打擾弟寫功課 媽被閃到內傷：何時才能寫完啊

香蕉哥哥甜吻草莓姐姐！ 「結婚可以大方牽手了」

許淨淳自創曲《安捏母湯》遭待定　蕭敬騰怨李友廷:你太殘忍了

父患漸凍症...阿嬤撿回收掙錢　10歲童捨玩樂照顧「河馬爸爸」

「醒醒吧！台灣不需要這麼多人才」　七年級生沉痛告白超中肯

迎接2019！國道服務區延長營業時間、辦跨年晚會　服務亮點統整

地板擦到發亮！房東一看「清潔費3萬」　狂列7項清單...整棟粉刷再要3萬

更新／避開4塞爆路段！連假次日搭「88條國道客運」省時＋享85折優惠

更新／國1、國3車潮紓解午後換國5塞　北上、南下車速最低22公里

快訊／冷氣團發威！東北季風狂襲低溫探10℃　北北基宜發布大雨特報

離婚1個月！外遇妻哭求前夫「幫我報仇」　結局超療癒...網冷笑勸：別回頭

雲林火雞場確診禽流感　今年累積97例撲殺近70萬隻家禽

來台旅客今破1100萬！「5度訪台日本醫」成幸運兒：帶全家來跨年

最恐怖空汙殺手PM1！比PM2.5更兇含超多重金屬　直接影響胎兒發育

「軟著陸月球背面」倒數計時！　嫦娥四號完成環月降軌控制

2018按讚數最多的「十大話題」：名人離世、順風車、范冰冰補稅

「醒醒吧！台灣不需要這麼多人才」　七年級生沉痛告白超中肯

草莓撞傷能吃嗎？挑選、保存秘訣曝光...清洗要做到這4點

迎接2019！國道服務區延長營業時間、辦跨年晚會　服務亮點統整

賴清德媳新娘「米篩」遮頂　內行人一看秒懂「黃花大閨女」

2018年石虎9死4傷　「小草」野放後1個月同路段遭輾斃

與未滿13歲兒童發生關係　美23歲華裔游泳教練遭控性侵！

伴奏人員眼神死告狀：搶走我的吉他！　 釣出IU噴笑回覆

招財貓、整隻烤雞還有龍貓造型！全台7間必吃特色雞蛋糕

被戴綠帽？我和老婆都長得不錯　女兒醜得像魚...他怒帶去做鑑定

生活熱門新聞

女友15天刷40萬！他月薪30..

他吃麵被屁孩酸感覺滿窮　反擊後..

山豬闖入軌道　遭高鐵撞上吐血死

睡著妹老公曝光！起底超猛追愛行..

車亂停門口5天　他怒保鮮膜包車

熟睡正妹神到了　一句話讓網心碎

快訊／30日北部11度　這些地..

隔壁睡著的妹引暴動　神出嘉義汽..

搭計程車遭喊價　司機整路哭拒載

豬隊友帶小孩　她驚兒子穿內褲上..

男友羞辱懷孕變肥又醜！女友爆哭..

門鈴壞掉　麥當勞外送自動敲門她..

高中失物招領超羞恥！讓男學生夾..

台南剩9.9度！跨年起3天全台..

更多熱門

相關新聞

安全帽消失騎車被開單！他反問警卻無言

如果您的安全帽不見會怎麼做，繼續騎車還是把車留在原地？一名網友就遇到這種情況被警察開單，他當場反問員警，結果對方回覆讓他無言，但自己還是會去繳罰單。有網友分享自己的經驗，讓原PO直呼「神回」；有人也遇到警開單，結果問了一句，「他突然愣住⋯就叫我快走。」

搭計程車遭喊價　司機整路哭拒載

豬隊友帶小孩　她驚兒子穿內褲上學

新買碎紙機太療癒！尪玩開秒半殘

煎餃一顆3元！刻薄媽：一定不好吃

讀者迴響

發燒話題

非洲豬瘟 普悠瑪內幕 印尼海嘯 王祖賢 王令麟 聖誕節 MAMA 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 江丙坤 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 地震 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

女友15天刷40萬！他月薪30萬崩潰了

張景嵐「不是不愛，是祝福」爆哭

爆乳媽激吻17歲兒　他下一秒喬泳褲

他吃麵被屁孩酸感覺滿窮　反擊後悔了

張善為癱瘓5年近況曝光

23歲邊緣妹預告殺10人　網肉搜入浴照

香蕉集23位水果家族！第一代元老曝光

孫安佐曝光「美國監獄霸凌真相」

吃土可包覆脂肪　比減肥藥還有效

元老「芭樂哥哥」消失18年近況曝光

山豬闖入軌道　遭高鐵撞上吐血死

睡著妹老公曝光！起底超猛追愛行動

不知自己被丟棄　忠犬守原地半年

車亂停門口5天　他怒保鮮膜包車

短尾貓被錯當家貓　野放影片曝光

更多

最夯影音

更多

白沙屯媽祖破天荒下高屏繞境！ 土地公降駕？老翁抖動捻鬍大笑

哈林xGail首次合作《老實情歌》 兩人同台畫面...超溫馨

「正面」玩人體衝浪遭笑翻　陳其邁：小邁邁還完整

婚前最少跟對方一起旅行一次　他是對的人嗎？做這5點就懂了

謝和弦被問「和老婆拚做人」　氣飆髒話：X!不是講過了

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面