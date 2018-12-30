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高雄火鍋老闆搶小黃轟斃「小乖乖」　友：實踐學生多囂張嗆怕你開喔

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高雄火鍋老闆搶小黃2槍殺死男大生　友：實踐學生多囂張嗆怕你開喔。（圖／東森新聞）

▲石男沒有前科，還是地方廟會相當活躍的人物，曾是地方廟宇「將軍會」的會長。（圖／東森新聞）

地方中心／高雄報導

高雄市旗山區一名知名火鍋店石姓老闆和一名實踐大學陳姓男學生搶計程車，石朝對方腹部近距離開兩槍，導致陳失血過多引發器官衰竭死亡。石男的友人母親指控，是死者氣焰囂張嗆「開啊，我怕你開喔」，才讓嫌犯氣不過失控殺人。對此，死者哥哥悲憤說，「你今天凶有必要到這種程度嗎？小朋友而已，你這樣開（槍）下去。」而死者十分孝順打兩份工，親友都叫他「小乖乖」。

警方調查，29日凌晨2時多，石男（37歲）和兩名友人在旗山區中華路一間卡拉OK店喝酒後要離去，由櫃台服務生幫忙叫計程車。計程車來了之後，就讀實踐大學資訊模擬與設計系4年級的陳男（22歲），和朋友從店內衝出來，大聲質問石男這方為何搶搭他們的計程車。

▲大四陳姓男同學酒後跟人爭搶計程車，遭人開2槍 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼事發的卡拉OK店和石嫌犯案用的槍枝。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲大四陳姓男同學酒後跟人爭搶計程車，遭人開2槍 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

石男等朋友搭車離去後，跟陳男爆發口角及扭打，他嗆「好膽嘜走」，並騎車回家拿槍，不到5分鐘再回現場，見對方還在卡拉OK店門口，朝陳的腹部開兩槍後逃逸，造成陳傷勢過重急救後仍不治。石男則在當天上午9時多到警局投案，酒醒後十分懊悔，訊後被依殺人、槍砲罪嫌送辦。

石男友人的母親表示，當下石男先叫朋友搭計程車回去，「（男大生）就看他一個人就開始打他，打到他流鼻血，整件衣服都是血」，讓石嗆「我回去拿槍」。她說，石拿槍後「還忍下來不開槍」，「實踐學生多囂張啊，（嗆）『你不是有槍嗎、你不是有槍嗎，開啊，我怕你開喔』！他才開槍的啊。」

▼死者的親友都叫他「小乖乖」。（圖／東森新聞）

高雄火鍋老闆搶小黃2槍殺死男大生　友：實踐學生多囂張嗆怕你開喔。（圖／東森新聞）

▼石嫌犯案後相當後悔。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲石姓火鍋店老闆平常為人協助地方廟宇事務，但喝了酒後，情緒易失控 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

石男在當地開火鍋連鎖店，沒有前科，是地方廟會相當活躍的人物，曾是地方廟宇「將軍會」的會長，至於改造手槍則是姐夫生前留下。對此，石嫌母親眼眶泛紅低調沒多說。

對於嫌犯友人母親的說法，死者哥哥則痛斥，「你今天凶有必要到這種程度嗎？小朋友而已，你這樣開下去。」死者在校主攻3D動畫，因家境不好除在披薩店打工，假日也到飯店兼差，十分孝順，親友都叫他「小乖乖」，案發當天剛從飯店下班到KTV歡唱，未料竟喪命。

▼石嫌友人的母親指控，是死者氣焰囂張不斷嗆聲。（圖／東森新聞）

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關鍵字：高雄,實踐大學

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