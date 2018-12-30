韓國瑜喊建「高屏大機場」　王浩宇：笑話！就算韓粉護航也勢必跳票

▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者林敬旻攝）

政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜透露，要和屏東合建「高屏國際大機場」。對此，桃園市議員王浩宇提出數據表示，幾年後就會變成一場笑話，「韓國瑜已經不是候選人，任何的發言都代表高雄市政府的立場，奉勸韓國瑜團隊在發言前應謹慎為之，否則就算韓粉到處洗版護航，也無法掩飾勢必跳票的現實。」

韓國瑜日前接受東森《關鍵時刻》主持人劉寶傑專訪時透露，高雄需要一個大型的機場且涵蓋高屏兩地，因目前的高雄國際機場（小港機場）實在太小，「小港機場不夠，肯定不夠，晚上還有宵禁，而且大型飛機沒辦法停。還有一個航線，包括上海最重要的機場虹橋機場，跟我們高雄都沒有對接，所以小港機場沒有辦法負這麼大負載量。」

但韓國瑜所說的大機場，其實是瞄準已停用的屏東航空站，目前已被圍牆封閉成為國軍反潛機基地；由於該機場到高雄沒有大眾捷運系統，若要實現夢幻大機場，恐怕還得克服諸多挑戰。

▼高雄小港機場。（圖／資料照）

對此，王浩宇29日在臉書表示，韓國瑜提出在屏東軍用機場興建「夢幻機場」的主張，「我覺得平衡南北的出發點值得肯定，但問題是南部到底有沒有需要一座全新的機場？讓我們從運量開始檢視。」

王浩宇說，小港機場近年面臨國內線造成運量大幅萎縮的問題，1997年起降次數達14萬2619次，2017年只剩下5萬1768次起降，這幾年國內線旅客大幅減少，取而代之的是廉航帶來的大量國際線旅客。

王浩宇指出，國際線旅客的增加、通關安檢需求，造成航廈等旅客設施擁擠，每年的647萬9183人次早已超過600萬人次的設計容量；也因此，政府在今年核定小港機場擴建計畫，把目前國內線航廈改建成國內及國際線共用，2025年將達1000萬人次設計流量，改善小港機場擁擠狀況。

▼屏東航空站。（圖／東森新聞）

王浩宇表示，而小港機場的跑道長度為3150公尺，比松山機場長近609公尺，雖然不足以讓最大型的廣體客機A380起降，但足以應付大多數客機的起降，包含波音777等廣體客機，未來都已經可以在小港機場順利起降。

王浩宇認為，反觀韓國瑜提出興建「夢幻機場」的屏東軍用機場，當初就因為運量不足而荒廢、被批評為蚊子機場，但現在已經再利用為P-3反潛機部隊的基地，軍方投入大量資源興建基地，根本不可能改成所謂的「夢幻機場」。

王浩宇說，「高喊口號、夢想的政客，短時間雖然可以吸引媒體注意，讓民眾充滿希望、看見未來的可能，但如果在提出政策想法時沒有經過充分的思考與規劃，甚至對地方沒有充分了解，幾年後就會變成一場笑話。」

王浩宇強調，韓國瑜已經不是候選人，任何的發言都代表高雄市政府的立場，奉勸韓團隊在發言前應謹慎為之，「否則就算韓粉到處洗版護航，也無法掩飾勢必跳票的現實。」