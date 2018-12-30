　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

韓國瑜喊建「高屏大機場」　王浩宇：笑話！就算韓粉護航也勢必跳票

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼國民黨高雄市長當選人韓國瑜致詞向支持者道謝。（圖／記者林敬旻攝）

▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者林敬旻攝）

政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜透露，要和屏東合建「高屏國際大機場」。對此，桃園市議員王浩宇提出數據表示，幾年後就會變成一場笑話，「韓國瑜已經不是候選人，任何的發言都代表高雄市政府的立場，奉勸韓國瑜團隊在發言前應謹慎為之，否則就算韓粉到處洗版護航，也無法掩飾勢必跳票的現實。」

韓國瑜日前接受東森《關鍵時刻》主持人劉寶傑專訪時透露，高雄需要一個大型的機場且涵蓋高屏兩地，因目前的高雄國際機場（小港機場）實在太小，「小港機場不夠，肯定不夠，晚上還有宵禁，而且大型飛機沒辦法停。還有一個航線，包括上海最重要的機場虹橋機場，跟我們高雄都沒有對接，所以小港機場沒有辦法負這麼大負載量。」

但韓國瑜所說的大機場，其實是瞄準已停用的屏東航空站，目前已被圍牆封閉成為國軍反潛機基地；由於該機場到高雄沒有大眾捷運系統，若要實現夢幻大機場，恐怕還得克服諸多挑戰。

▼高雄小港機場。（圖／資料照）

▲▼ 高雄國際機場,小港機場,高雄小港機場（圖／本報資料照）

對此，王浩宇29日在臉書表示，韓國瑜提出在屏東軍用機場興建「夢幻機場」的主張，「我覺得平衡南北的出發點值得肯定，但問題是南部到底有沒有需要一座全新的機場？讓我們從運量開始檢視。」

王浩宇說，小港機場近年面臨國內線造成運量大幅萎縮的問題，1997年起降次數達14萬2619次，2017年只剩下5萬1768次起降，這幾年國內線旅客大幅減少，取而代之的是廉航帶來的大量國際線旅客。

王浩宇指出，國際線旅客的增加、通關安檢需求，造成航廈等旅客設施擁擠，每年的647萬9183人次早已超過600萬人次的設計容量；也因此，政府在今年核定小港機場擴建計畫，把目前國內線航廈改建成國內及國際線共用，2025年將達1000萬人次設計流量，改善小港機場擁擠狀況。

▼屏東航空站。（圖／東森新聞）

▲屏東機場。（圖／翻攝自東森新聞）

王浩宇表示，而小港機場的跑道長度為3150公尺，比松山機場長近609公尺，雖然不足以讓最大型的廣體客機A380起降，但足以應付大多數客機的起降，包含波音777等廣體客機，未來都已經可以在小港機場順利起降。

王浩宇認為，反觀韓國瑜提出興建「夢幻機場」的屏東軍用機場，當初就因為運量不足而荒廢、被批評為蚊子機場，但現在已經再利用為P-3反潛機部隊的基地，軍方投入大量資源興建基地，根本不可能改成所謂的「夢幻機場」。

王浩宇說，「高喊口號、夢想的政客，短時間雖然可以吸引媒體注意，讓民眾充滿希望、看見未來的可能，但如果在提出政策想法時沒有經過充分的思考與規劃，甚至對地方沒有充分了解，幾年後就會變成一場笑話。」

王浩宇強調，韓國瑜已經不是候選人，任何的發言都代表高雄市政府的立場，奉勸韓團隊在發言前應謹慎為之，「否則就算韓粉到處洗版護航，也無法掩飾勢必跳票的現實。」

ET快訊
比吞減肥藥有效！研究：吃土「可包覆脂肪」順利甩油
賴清德帥兒子迎娶新娘大喊「準備好了」！首度媒體前曝光
孫安佐曝光美國監獄生活　一句話戳破「霸凌內幕」

關鍵字：王浩宇,韓國瑜,機場

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

影／元旦影片經國號女飛行員郭文靜成亮點　軍聞社首嘗試自創配樂

賴清德兒子迎娶新娘大喊「準備好了」！　首度媒體前曝光

韓國瑜喊建「高屏大機場」　王浩宇：笑話！就算韓粉護航也勢必跳票

2020民進黨如何有希望？　學者：蔡英文讓賴清德選總統

兄弟很務實！聚眾鬥毆「喬一喬」2000就能脫身　內政部擬加重刑責

三重立委需補選　藍營人選未表態、綠營余天有機會

慘勝藍綠連任成轉機　柯文哲情勢看漲競逐2020？

砲火四射！「你從來沒有贏過」　卓榮泰、游盈隆1hr舌戰全紀錄

車禍多責任險缺、班機延誤理賠免證明　2018熱門產險大事一次看

賴清德娶媳婦！大兒子明晚台南宴客　「低調只辦6桌」

白沙屯媽祖破天荒下高屏繞境！ 土地公降駕？老翁抖動捻鬍大笑

哈林xGail首次合作《老實情歌》 兩人同台畫面...超溫馨

「正面」玩人體衝浪遭笑翻　陳其邁：小邁邁還完整

婚前最少跟對方一起旅行一次　他是對的人嗎？做這5點就懂了

西裝男跟著前方路人闖紅燈　下秒遭客運輾過網友掀論戰

ft.滅火器！陳其邁玩人體衝浪　網笑：為什麼是正面衝啦XD

許淨淳自創曲《安捏母湯》遭待定　蕭敬騰怨李友廷:你太殘忍了

父患漸凍症...阿嬤撿回收掙錢　10歲童捨玩樂照顧「河馬爸爸」

磨蹭50秒！伴讀貓打擾弟寫功課 媽被閃到內傷：何時才能寫完啊

謝和弦被問「和老婆拚做人」　氣飆髒話：X!不是講過了

影／元旦影片經國號女飛行員郭文靜成亮點　軍聞社首嘗試自創配樂

賴清德兒子迎娶新娘大喊「準備好了」！　首度媒體前曝光

韓國瑜喊建「高屏大機場」　王浩宇：笑話！就算韓粉護航也勢必跳票

2020民進黨如何有希望？　學者：蔡英文讓賴清德選總統

兄弟很務實！聚眾鬥毆「喬一喬」2000就能脫身　內政部擬加重刑責

三重立委需補選　藍營人選未表態、綠營余天有機會

慘勝藍綠連任成轉機　柯文哲情勢看漲競逐2020？

砲火四射！「你從來沒有贏過」　卓榮泰、游盈隆1hr舌戰全紀錄

車禍多責任險缺、班機延誤理賠免證明　2018熱門產險大事一次看

賴清德娶媳婦！大兒子明晚台南宴客　「低調只辦6桌」

天候不佳！元旦連假次日「10航次停駛」　基隆－馬祖航線11點公布

影／元旦影片經國號女飛行員郭文靜成亮點　軍聞社首嘗試自創配樂

蛋蛋「刺好刺滿」！花300萬台幣紋全身　61歲伯靠「擀麵棍」完成夢想

主場遭球迷噓　威金斯嗆：我們有狗屎般的球迷

賴清德兒子迎娶新娘大喊「準備好了」！　首度媒體前曝光

又有特殊天象！1/4流星雨、1/6「迷你日偏食」接續登場

陸2018航天最終任務！　「一箭七星」搭載鴻雁星座升空

響尾蛇有意交易左投雷伊　太空人、費城人準備搶人

她喝完飲料「秒昏睡」疑被性侵　姑丈留「對不起字條」辯：給老婆喝的

「汪界舞后」躺媽懷中露性感小肚　「扭腰吐舌」手放頭上萌翻！

政治熱門新聞

陳菊賤賣高雄地？王世堅：該查

林俊憲提案：酒駕致死以殺人罪論..

賴清德長子明結婚　「低調辦6桌..

王世堅喊陳菊該查　網讚：超越藍..

賴清德兒迎娶新娘「準備好了」　..

2020民進黨如何有希望？學者..

韓國瑜喊建高屏大機場　王浩宇：..

車禍多責任險缺、班機延誤理賠免..

姚立明：韓國瑜可能有心選總統

臉書遭韓粉灌爆　蔣月惠再嗆：只..

三重立委需補選　藍綠各有盤算

卓榮泰、游盈隆1hr舌戰全紀錄

兄弟很務實！聚眾鬥毆「喬一喬」..

影／正面玩人體衝浪　陳其邁也嚇..

更多熱門

相關新聞

姚立明：韓國瑜可能有心選總統

韓國瑜拋出興建「高屏國際機場」的想法，引來各界熱議。國會觀察基金會董事長姚立明表示，韓國瑜到現在仍對高雄不熟悉，甚至對於中央跟地方分權、分工的事務也不熟悉，每次提的事情，大概都與中央權限有關，認為韓國瑜可能想要選總統。

1月見韓國瑜？柯P否認：沒有人有去聯絡

不與韓國瑜唱歌　陳其邁再拉柯P救援

臉書遭韓粉灌爆　蔣月惠再嗆：只許自己放火

六都市長簽名比較　網：龍同冷是？

讀者迴響

發燒話題

非洲豬瘟 普悠瑪內幕 印尼海嘯 王祖賢 王令麟 聖誕節 MAMA 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 江丙坤 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 地震 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

女友15天刷40萬！他月薪30萬崩潰了

爆乳媽激吻17歲兒　他下一秒喬泳褲

香蕉集23位水果家族！第一代元老曝光

車亂停門口5天　他怒保鮮膜包車

為贖賓士搶銀行！帥主廚臉書起底

快訊／30日北部11度　這些地區可能下雪

即／六福皇宮剛收！爆五星副主廚搶陽信銀行

他找人到家修冷氣　老婆慘遭水電工欺負

不知自己被丟棄　忠犬守原地半年

山豬闖入軌道　遭高鐵撞上吐血死

害怕給另一半承諾的「5星座」曝光

曾代理3.8億金流賭博網遭逮　男子陳屍野溪　

熟睡正妹神到了　一句話讓網心碎

胡迪女友《玩具4》外型大轉變

孫安佐曝光「美國監獄霸凌真相」

更多

最夯影音

更多

白沙屯媽祖破天荒下高屏繞境！ 土地公降駕？老翁抖動捻鬍大笑

哈林xGail首次合作《老實情歌》 兩人同台畫面...超溫馨

「正面」玩人體衝浪遭笑翻　陳其邁：小邁邁還完整

婚前最少跟對方一起旅行一次　他是對的人嗎？做這5點就懂了

西裝男跟著前方路人闖紅燈　下秒遭客運輾過網友掀論戰

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面