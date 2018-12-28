敘政府軍進駐北方古城曼比季　庫德族：土耳其入侵威脅安全

▲庫德族撤離曼比季。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

敘利亞政府軍28日宣布進駐敘利亞北部古城曼比季（Manbij）。同日，敘庫德武裝「人民保護部隊」（Yekîneyên Parastina Gel ，YPG）也宣布，撤離曼比季。

敘武裝部隊總司令部當天發表聲明，宣布進駐曼比季地區並在當地升起敘利亞國旗。聲明說，此舉是為了承擔維護國家主權的責任，也是對曼比季地區民眾訴求的回應。敘軍方呼籲所有敘利亞國民團結一致，維護國家主權，共同抗擊恐怖主義，趕走入侵者和占領者。

YPG同日發表聲明說，土耳其的入侵威脅敘北部民眾安全，YPG將撤離曼比季，並邀請敘政府軍進駐該地區。聲明還說，YPG將專注於在幼發拉底河以東各條戰線與極端組織「伊斯蘭國」作戰。

曼比季位於敘利亞北部阿勒頗省，靠近土耳其邊境，大部分由美國支持的敘利亞庫德武裝「敘利亞民主軍」（SDF）控制。土耳其指認SDF是土耳其反政府組織「庫德工人黨」的敘利亞分支，屬於「恐怖組織」。美軍則一直經由庫德人主導的SDF與YPG密切合作，打擊「伊斯蘭國」。土耳其多次要求美國清除曼比季地區的庫爾德武裝。

2016年以來，土耳其曾兩次實施跨境軍事行動，打擊敘境內「伊斯蘭國」極端組織和庫德武裝。近幾個月，土耳其多次向土敘邊境地區增兵，並在敘境內繼續保有軍事存在。