沒筷子吃泡麵！　網推這支「變形神器」：成功率100%又環保

▲ 吃泡麵沒筷子該怎辦 ？（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

「捲一捲，發現生命精彩之處！」如果泡麵泡好，身邊卻沒有筷子及取代的棒狀物，還可以用什麼方式吃麵呢？一位網友日前就遇到這樣的窘境，因此po文急求解決方法。廣大網友也不負眾望，提供了一個「既環保又好上手」的小秘訣，且成功率100%，解救了原po空蕩蕩的胃。

原po22日晚上在臉書「爆廢公社」中表示，自己出差韓國，好不容易忙完，休息一下泡了一碗泡麵，卻發現身邊沒有筷子，外頭又是零下的溫度，根本不想出門找，因此上網求救廣大鄉民，希望能趕快找到方法填飽肚子。

對於原po的需求，中規中矩派網友幾乎都表示去跟櫃台或是便利商店要，不過也有人發揮創意說，「到廁所牙刷，用2支牙刷屁股當筷子」、「拍照比YA的手囉！」、「後面寶特瓶剪成湯匙」、「咖啡攪拌棒」。

不過原po最後採用一名網友建議，把圓圓的「泡麵紙蓋」捲起來，變形成粗吸管狀，「意外地發現這樣吃很方便而且不困難，可以學起來喔！」這個方法不僅讓他輕鬆吃麵，也無須再另外用免洗筷或其他塑膠，可以為地球省下一份資源。

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▼ 用泡麵蓋就好！（圖／翻攝自爆廢公社）