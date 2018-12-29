▲ 府中15有鬼？！紅衣小女孩團隊解秘，台灣鬼片拍片秘辛。（圖／新北市文化局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

台灣影史上最賣座的正宗恐怖系列電影《紅衣小女孩》，這部由台灣團隊全程打造的恐怖片，是如何成為最賣座的國片呢？12月30日下午2點，將由《紅衣小女孩》製作團隊導演莊絢維和監製陳信吉雙主講「台灣鬼片的進擊與發展」，暢談台灣鬼片在國片式微的環境下，如何克服萬難，一次又一次的打造出，令人耳目一新的恐怖故事。

《人面魚：紅衣小女孩外傳》由徐若瑄、鄭人碩、張書偉主演，以台灣真實靈異事件「人面魚」改編，發展出令人毛骨悚然的恐怖故事，並成功將魔神仔傳說搬上國際舞台。本次「景框之外-臺灣電影職人特展」特別邀請電影團隊在府中15展場規劃了恐怖片燈光體驗區，重現電影裡的湖泊情境，現場更設計互動感應裝置，邀請大家一起來試膽！

文化局表示，展區除深入解析恐怖片中燈光與美術設計的重要性，亦展出製作團隊在拍攝時期的腳本、設計圖、幕後製作過程照片，想知道紅衣小女孩的驚悚特效是如何完成的？千萬不要錯過12月30日的講座，電影團隊將完整分享臺灣恐怖電影的拍攝過程，還有拍片期間的記錄保存工作，以及團隊如何摸索、創新及克服各項困難的種種心得。

此外，「景框之外-臺灣電影職人特展」展覽期間特舉辦了一系列的講座，邀請大家一起認識電影幕後各種不為人知的心酸血淚！1月12日「有光才有影」在影片中，燈光賦予的是什麼？由拍攝過《KANO》、《大稻埕》、《大佛普拉斯》燈光師陳志軒主講；1月26日「你以為買賣影片很好賺嗎？」

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