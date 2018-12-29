找出錯誤詞語！弟「跳脫標準答案」被扣分　媽暗爽力挺：＋3

▲兒子寫錯答案，網友卻喊這題要給分 。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

現今社會常鼓勵孩子要發揮創意、跳脫框架思考，不過往往還是會被以前的思維或是教材模式所限制。一位媽媽貼出孩子的考卷，只見圖中孩子答錯了一題，因此被扣3分。雖然這不是老師心目中的標準答案，但媽媽仍然力挺兒子，「自己幫他+3分」，網友看了也贊同表示「這題真的要給分」。

「這哪有錯啊~~哈哈哈！」一位李小姐日前po出孩子的國語考卷，題目為「將不當詞語」圈出並訂正。其中第二題寫道「媽媽品質出眾，不管穿什麼衣服都十分好看。」這題很明顯是「品質」2字出了問題，孩子也有正確圈出來，但是他所改寫的「顏值」卻被老師圈起來扣了3分，隨後也在一旁也用原子筆寫下正確答案「氣質」。

▼ 孩子太有才，一定要跟老師要回分數 ！（圖／翻攝自爆廢公社）

按照第一題的「久仰→瞻仰」邏輯來看，標準的答案應該只會跟題目中的不當詞語差一個字，而顏值的「值」並非品質的「質」，雖然語意沒有錯，但「氣質」才是老師的正確解答。不過對此有網友表示，「這種『標準答案』式的教育，誏學生腦袋僵化，創意全部封殺！」

網友大讚孩子跳脫框架，「這要去跟老師要分，明明正解」、「貨真價實的顏值比虛無飄渺的氣質更中肯啊！」、「兒子是資優班無誤！太有才」、「突破屋頂的高分啦」、「這題爭議直接送分」、「媽媽趕快貼一張照片在上面證明！」

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